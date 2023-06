「夢想之地的黑暗榮耀」孫珍理看矽谷：年輕人追夢，別迷失自己

孫珍理表示,矽谷產業變化非常之快,經常裁員。很多曾經的大公司被併購,現在幾乎已被遺忘。(記者葛歆睿╱翻攝)

矽谷 作為世界科技之都,一次又一次引領潮流,誕生了一個又一個神話。但生活在這裡的工程師們卻忍受著時不時的斷網斷電、坑坑巴巴的道路、昂貴的房價、以及愈來愈差的治安環境。

日前,北加州台大校友會舉辦了一場主題為「矽谷,夢想之地的黑暗榮耀」科技人文線上講座,邀請舊金山 經文處科技組組長孫珍理分享她對矽谷的解讀。

1994年22歲的孫珍理來到舊金山灣區 ,先後在史丹福大學和柏克萊加大攻讀機械碩士與機械博士。畢業後她回到台灣,還去歐洲做過訪問學者。她本以為除了出差或探親訪友不會再來灣區,卻因為出任了舊金山科技組組長一職,去年回到矽谷。

在跨越了近30年的時間裡,孫珍理發現,她的許多台灣朋友殊途同歸,最終都來到矽谷。而她在與其他國家的夥伴合作時,也能感受到他們對矽谷的好奇與嚮往。

孫珍理表示,過去10年的榮景讓人誤以為矽谷一直這麼好,可實際上矽谷產業變化非常之快,經常裁員。很多曾經的大公司被併購,現在幾乎已被遺忘。「浪潮洗去,又有新的英雄,值得大家思考。」

孫珍理分析,全世界各地的人之所以赴後繼來矽谷追夢,源於三個因素:首先,這裡吸引了全美國最多的風險投資;其次,這裡是北美最大的科技人才中心;最後,這裡擁有最多的創新技術,人均專利數量遙遙領先。

她說,雖然整個灣區的GDP在全球排名第17,甚至高於排名第21的台灣,但同時也造成了越來越嚴重的貧富不均。一面是科技公司全球賺錢,另一面是遊民遍地、毒品氾濫、犯罪猖獗,形成兩極化的世界。

孫珍理提到,矽谷新創生態也有陰暗的一面,在「如果你沒有失敗,說明你冒險不夠」、「假裝直到成真」(Fake it until you make it)的奇怪信仰下,催生出了荷姆斯(Elizabeth Holmes),班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)和賈維斯(Charilie Javice)這樣的極端反面案例。

不過,孫珍理依然鼓勵年輕人來矽谷看看,因為這裡提供尖端的科技和最好的舞台讓大家發揮,她相信只有嘗試,才能直到自己的邊界在哪。「知道最好,知道最壞,才能在中間游刃有餘」,她說,在這個過程中要認識自己,不要迷失」。