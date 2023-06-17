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「夢想之地的黑暗榮耀」孫珍理看矽谷：年輕人追夢，別迷失自己

本報記者╱南灣報導
孫珍理表示，矽谷產業變化非常之快，經常裁員。很多曾經的大公司被併購，現在幾乎已被遺忘。（記者葛歆睿╱翻攝）
孫珍理表示，矽谷產業變化非常之快，經常裁員。很多曾經的大公司被併購，現在幾乎已被遺忘。（記者葛歆睿╱翻攝）

矽谷作為世界科技之都，一次又一次引領潮流，誕生了一個又一個神話。但生活在這裡的工程師們卻忍受著時不時的斷網斷電、坑坑巴巴的道路、昂貴的房價、以及愈來愈差的治安環境。

日前，北加州台大校友會舉辦了一場主題為「矽谷，夢想之地的黑暗榮耀」科技人文線上講座，邀請舊金山經文處科技組組長孫珍理分享她對矽谷的解讀。

1994年22歲的孫珍理來到舊金山灣區，先後在史丹福大學和柏克萊加大攻讀機械碩士與機械博士。畢業後她回到台灣，還去歐洲做過訪問學者。她本以為除了出差或探親訪友不會再來灣區，卻因為出任了舊金山科技組組長一職，去年回到矽谷。

在跨越了近30年的時間裡，孫珍理發現，她的許多台灣朋友殊途同歸，最終都來到矽谷。而她在與其他國家的夥伴合作時，也能感受到他們對矽谷的好奇與嚮往。

孫珍理表示，過去10年的榮景讓人誤以為矽谷一直這麼好，可實際上矽谷產業變化非常之快，經常裁員。很多曾經的大公司被併購，現在幾乎已被遺忘。「浪潮洗去，又有新的英雄，值得大家思考。」

孫珍理分析，全世界各地的人之所以赴後繼來矽谷追夢，源於三個因素：首先，這裡吸引了全美國最多的風險投資；其次，這裡是北美最大的科技人才中心；最後，這裡擁有最多的創新技術，人均專利數量遙遙領先。

她說，雖然整個灣區的GDP在全球排名第17，甚至高於排名第21的台灣，但同時也造成了越來越嚴重的貧富不均。一面是科技公司全球賺錢，另一面是遊民遍地、毒品氾濫、犯罪猖獗，形成兩極化的世界。

孫珍理提到，矽谷新創生態也有陰暗的一面，在「如果你沒有失敗，說明你冒險不夠」、「假裝直到成真」（Fake it until you make it）的奇怪信仰下，催生出了荷姆斯（Elizabeth Holmes），班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）和賈維斯（Charilie Javice）這樣的極端反面案例。

不過，孫珍理依然鼓勵年輕人來矽谷看看，因為這裡提供尖端的科技和最好的舞台讓大家發揮，她相信只有嘗試，才能直到自己的邊界在哪。「知道最好，知道最壞，才能在中間游刃有餘」，她說，在這個過程中要認識自己，不要迷失」。

矽谷 灣區 舊金山

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