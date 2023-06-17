霸凌了誰？舊金山經文處科技組長孫珍理憂科技導致退化

經文處科技組組長孫珍理分享她所觀察到的科技發展帶來的負面影響，並提出疑問「科技霸凌了誰？」（本報記者翻攝）

當我們每天享受著科技帶來的便利時，是否想過科技可能也給一些人帶來了麻煩？

舊金山經文處科技組組長孫珍理日前在北加州台大校友會主辦的線上講座上分享了她所觀察到的科技發展帶來的負面影響，並提出疑問：「科技霸凌 了誰？」

孫珍理表示，現在是一個演算法所主宰的世界。所謂的演算法已經深入到食衣住行，可能會產生開發軟體時沒有預想到的後果。例如，新冠肺炎疫情以前，灣區堵車嚴重。使用谷歌 地圖導航時，高速公路堵車，應用程式便會自動推薦繞行街道。結果導致一些城市、甚至住宅區道路的擁堵，其中就包括佛利蒙。佛利蒙市嘗試與谷歌協商更改算法失敗後，採取了關閉車道的措施。還有人將幾十部手機 打開谷歌地圖放在一起，讓演算法誤以為此地堵車。

孫珍理指出，現在幾乎做任何事情都需要手機，手機從一個「有很好」（nice to have）變成了「必須有」（must have）。而這一切有都依賴於網路，因此在接受不到訊號的地方就會得「寸步難行」。此外，無處不在的二階段認證，造成了「真人在沒用，必須有手機驗證，才能證明我是我」的狀況。而對於在多個國家生活的人來說，這意味著必須要在兩地「養門號」，即兩地都要有手機。

孫珍理說：「我們要調整，不然很多事情做不了」，但同時也提出反思「有沒有誰受害者？」「科技霸凌了誰？」她認為，演算法滿足了中間的大部分人，但忽略了兩極的「局外人」。比較常見的情況包括，支付不起智慧手機和流量服務的人，以及沒有能力使用智慧手機的長者。但意外的是，孫珍理自己居然也是這樣的「局外人」。

她透露，因為目前是外交身分在美，所以她的證件和車牌都和普通人不一樣，沒有任何一個應用程式能夠自動識別，每次都要透過人工認證，給她帶來了諸多不便。

孫珍理還提到，依賴科技可能會導致一些能力退化。例如在過去用地圖的年代，她會很認真的看地圖，所以很記路。如今使用谷歌地圖，反倒不認路了，「這讓我覺得還蠻可怕的」。