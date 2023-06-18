金山預算要項：遊民和安全

市長在華埠宣布夏季活動。

親愛的讀者們：

下周，市議會將審議我提出有關無家可歸和公共安全有關的預算事項。

無家可歸事項

雖然最近舊金山 無家可歸者人數下降了15%，但市內仍然需要更多資源用於預防和庇護 方面等工作，以繼續在減少社區無家可歸者方面取得進展。為了更快地提供資源，幫助那些在街頭掙扎的人，我的預算案和相應的立法修正案將：

●創造600個新庇護所床位；

●創造545個新永久性住房安置；

●創造1650個預防和解決問題的安置點，以幫助迅速安置那些陷入無家可歸的人。

然而，只有市議會批准我在這一預算和對市內無家可歸者總收入稅（C提案）的立法修改建議，才能推動這些新的庇護所和住房。C提案對每個類別（即住房、庇護所、預防、精神健康）的資源使用方式有具體限制；由於這些限制，巿內目前收集到的C提案資源仍未能運用。

我提議的立法改革將使我們能夠立即將未使用的C提案資金轉用於創建更多庇護所。而重要的是，如果市議會不通過修正案，市內的收容所床位將減少，更多的人將留在街頭。若不被通過，我們將失去：

●120個庇護所床位；

●425個新永久性住房安置；

●1650個預防和解決問題的安置點

市議會本周將審議我提出的無家可歸問題預算和C提案的立法修改。我們已經聽到一些市員不認為這種靈活性是有必要及不應該優先考慮新的庇護所資源。如果不聽取居民、社區領袖和商戶的意見，這些資源就會喪失，更多的人就會流落街頭。我們需要你向市議會發送電子郵件表達對這些資源的支持。

公共安全事項

在公共安全方面也有一些投資，包括：

●提供資源以幫助實現我們的長期警察 招聘目標，包括支持220名新警察和22個新舊金山警察局文職職位，以履行行政職責，這有助於讓更多的警察在街道巡邏；

●支持公共安全大使，包括由退休警察組成的舊金山警察局安全大使，在社區作外展工作的大使計畫，以及現有的中市場/田德隆的大使，和市中心和旅遊區歡迎大使計畫；

●為地方檢察官辦公室提供撥款，以起訴各種犯罪，包括販毒活動、仇恨犯罪、有組織的零售盜竊和槍支暴力；

●為公共空間和廣場增加公園管理員；

●繼續為街頭行為小組投放資源，以幫助那些與行為健康、毒癮和無家可歸作掙扎的人，使他們從非警務回應方式中受惠。此外，我的預算包含了由應急管理部領導的全市協調撥款，以關閉市內的露天毒品市場。這項工作將集中在三個關鍵領域：公開銷售毒品、公開使用毒品，以及在毒品市場區域非法銷贓。

這項工作的一部分：

●舊金山警察局、縣警長和地檢官將與州和聯邦執法合作夥伴協調，以確定和逮捕毒販和販運者，破壞供應鏈，並減少這些犯罪活動的利潤；

●舊金山警察局和縣警長正協調工作，逮捕和拘留那些對自己和他人構成危險的人。任何被拘留在監獄內的人都會得到監獄衛生服務部門的支援，並在獲釋後提供自願服務。同時，市內衛生和無家可歸者外展工作人員將繼續在目標社區進行主動外展，為街上流浪者提供廣泛的公共衛生和無家可歸支援服務；

●舊金山警察局將對非法銷售贓物的行為進行執法，並支援公務局的檢查工作，沒收，以及對違反現有合法街頭售貨計畫的售貨行為的其他執法。

如果沒有這些撥款，我們將失去目前為社區服務的警務時間和大使，並阻止我們關閉城市露天毒品市場的目標的進展。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！