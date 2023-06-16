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阿縣警追捕被盜車輛 致車失控撞樹起火 1死1傷

記者張曼琳／阿拉米達縣報導
嫌犯試圖繞過截停裝置時，失去控制撞上一棵樹。（阿拉米達縣警辦公室提供）
嫌犯試圖繞過截停裝置時，失去控制撞上一棵樹。（阿拉米達縣警辦公室提供）

阿拉米達縣警辦公室表示，本周初（12日）晨1時45分左右，警員參與追捕一輛11日在屋崙市被盜的2007年灰色豐田凱美瑞（Toyota Camry），最後導致被追車輛撞樹一死一傷。

根據聲明，縣警在海沃市Hathaway大道靠近A街附近收到了警報，並在車輛行駛在238公路近880公路的北行路線時，試圖截停該車輛。但司機無視縣警發出的信號，駛出高速公路以逃避抓捕。該車司機高速行駛穿過聖利安住（San Leandeo)市，在Davis街向西行駛時，聖利安住警局部署了輪胎破壞裝置以截停車輛。司機試圖繞過裝置，但失去了對車輛的控制，撞上一棵樹。

一名14歲未成年女性撞車後從後排乘客車廂鑽出來時，她的腳被卡住了。車輛前面開始冒煙並起火，縣警從車輛後部安全地救出了未成年女性。但駕駛座裡的男子沒有反應。儘管縣警多次試圖喚醒嫌疑人，但在火焰吞噬車輛前未能救出嫌犯。

之後，阿縣消防局撲滅了大火，駕駛座裡的男性嫌犯當場宣告死亡。未成年女性則被送往當地醫院接受治療。

在調查過程中，縣警獲悉該車輛還涉嫌參與了11日晚發生在Manteca市的一宗兇殺案。當時，涉案嫌犯被描述為兩名非裔男性，其中一名為20多歲的瘦高男性。坐在車內的另兩人也為非裔男性，他們的身份目前未知。

目前，阿縣驗屍官在檢測車禍中嫌犯的屍體。警方也在駕駛室內發現了一把槍。

該案由多個執法機構調查，如民眾有與劫車案相關信息，請聯繫屋崙警局，並聯繫在Manteca警局提供有關兇案的信息。

非裔 屋崙 檢測

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