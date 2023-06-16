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租約未到期 金山Century影院提前熄燈

編譯廖宜怡／綜合報導
受到Westfield購物中心客流量大減的影響，舊金山Century電影院宣布關閉。（取自Google地圖）
受到Westfield購物中心客流量大減的影響，舊金山Century電影院宣布關閉。（取自Google地圖）

在Westfield傳出放棄經營舊金山最大購物中心後，位於這個購物中心的電影院也證實將於15日熄燈。

Cinemark代表證實，在對當地商業狀況進行全面審視後，他們決定提前在租約到期前幾個月，就先關閉位於舊金山Westfield購物中心的Century電影院。這座佔地5萬2000呎的電影院租約將於今年9月到期。

根據Cinemark網站的放映時間表，從15日下午1時45分之後，舊金山Century電影院就不再安排放映任何電影，放映的最後一場電影將是《變形金剛：萬獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）。

Cinemark兩年前因為疫情，關閉了位於舊金山West Portal區的CineArts Empire電影院，2020年也關閉了馬連縣柯德麥迪拉（Corte Madera）的Century電影院。事實上，經營四分之一世紀的舊金山首映藝術電影中心Embarcadero Center Cinema，也已於2022年初關閉。

舊金山Century電影院的關閉與Westfield購物中心客流量大減有一定程度的關係。長期以來，灣區捷運（BART）和Muni地鐵的乘客一直都可以從Powell Street車站直接進入Westfield購物中心的地下一樓。

不過，這項安排增加了Westfield的營運成本。根據兩項「特殊入口協議」，為了維持乘客從車站進入購物中心的通道，Westfield每年必須支付75萬元給灣區捷運。在經濟繁榮時期，這項協議對雙方都有好處，因為捷運和Muni的乘客可以協助增加購物中心的客流量。這項便利措施也是美國其他購物中心罕見的。

然而，自新冠疫情爆發後，出入車站的人流大幅減少，使Westfield購物中心銷售額急劇下降。截至目前，Powell Street站的客流量仍遠低於2019年。根據數據，在2019年5月，Powell Street站每個工作日平均出站人數為2萬5580人，四年後的今天，這個數字大跌為1萬零346人。

電影院 舊金山 捷運

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