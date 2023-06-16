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金山提新法案 增禁槍場所： 醫院、餐廳、電影院等

記者李怡／舊金山報導
市府律師邱信福與市議員宣布提出新的槍枝管理立法。（記者李怡/攝影）
市府律師邱信福與市議員宣布提出新的槍枝管理立法。（記者李怡/攝影）

舊金山市議員司嘉怡與市府律師邱信福15日宣布提出新的槍枝管理立法，禁止在醫院、餐廳、電影院、商場等公共場合攜帶槍枝，以助確保公眾安全。

根據舊金山已有立法規定，禁止在公共物業、示威等公眾場合攜帶槍枝。司嘉怡起草的新法，增加了更多禁槍場所如，電影院、宗教拜會場所、餐廳等公共場所，均禁止攜帶槍枝。立法議案已提交市議會。

據司嘉怡辦公室提供的數據，過去五年內舊金山市槍擊案件增加了74%，近900人受害，158人死亡。司嘉怡表示，槍枝暴力每天都在奪走無辜的生命，摧毀了無數的家庭以及社區；提出新立法是為了保護市民安全，在公共場所禁槍是為給居民帶來更多的安全感。

市府律師邱信福表示，2023年是美國歷史上槍枝暴力最致命的年份之一。今年初到現在，從蒙特利公園和半月灣的槍擊事件，到上周五晚舊金山市有九人在街頭遭遇槍擊，周六晚三人在Balboa Park社區公園被槍擊，本周一晚Bernal Heights又發生了槍擊。隨著槍擊案件的不斷接連發生，嚴格控槍立法已迫在眉睫。一個城市應該保障孩子們可以安全地在公園玩耍，居民有安全感，而不是讓他們活在驚恐之中。

2023年迄今，全國已發生291起大規模槍擊事件，每年約有超過4萬3000位民眾死於槍殺。聯邦最高法院於2022年推翻了紐約州100多年來需要正當理由才能獲得持槍執照的法案，允許公共場所持槍，這一聯邦法案的通過對舊金山持槍情況產生了直接的影響，導致申請隱蔽持槍許可的人數激增。

同一時間，加州州長紐森提出了美國憲法第28修正案的立法工作，主要針對提高槍械購買年齡至21歲，與全面實施對槍械購買者的背景調查。紐森修正案有四個重點，一是提高購買槍械的年齡至21歲；二，全面背景審查；三，購買槍械的合理等待期；四，禁止平民購買突擊武器。紐森強調，不能違反憲法第二修正案是謊言。美國人民可以修改憲法，現在是時候修憲以結束槍械暴力的危機了。

但是，要想通過修憲案，必須國會兩院三分之二的絕對多數同意，紐森打算爭取33州的支持後舉行修憲會議。但輿論認為，紐森此舉難度非常高，因為共和黨主政的州，議會很難同意修憲案。

市議員司嘉怡(中) 呼籲嚴格控槍。(記者李怡/攝影)
市議員司嘉怡(中) 呼籲嚴格控槍。(記者李怡/攝影)

槍擊 紐森 舊金山

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