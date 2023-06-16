租金太高 屋崙團體示威促管制 議長勵琪也到場力挺

屋崙市議長勵琪（中）在場發言。（記者張曼琳／攝影）

多位屋崙租客 團體和民選官員15日在市府大樓前的小川廣場集會，支持「租客正義法案 （Justice for Renters Act）」，要求擴大加州 的租金 管制。

當天集會活動，多位法案支持者聚集在一起，高呼「租金仍然太高」的口號，呼籲更多人關注日益上漲的租金導致一系列社會問題，也呼籲居民支持這項立法。

屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）和市議員卡布（Dan Kalb）出現在力挺租客的行列中。勵琪在場說：「很明顯，我們面臨著住房負擔能力危機，我們面臨著日益嚴重的無家可歸者危機」。她指出，支持「租客正義法案 」的聯盟收集到超過80萬簽名，以確保更多的加州城市「能夠制定保護租戶的規則，以防止居民流離失所」。

根據「租客正義法案 」聯盟書面聲明，該法案如通過，將「取消加州租金管制條例，賦予當地社區穩定租金的權利，並讓低收入和中等收入的租客更負擔得起租住公寓樓。」

聲明中表示，「租客正義法案 」如實施，將取消加州租金管制條例「柯斯塔-霍金斯法案」（Costa Hawkins Act)，以允許地方政府幫助租客穩定租金，防止連年暴漲，幫助地方政府解決無家可歸和住房危機。「現行法律阻止地方政府擴大租金管制，任由大企業房東擺布，連年飛漲的租金讓很多人都負擔不起。」

聯盟指出，租金的上漲是導致無家者危機的主要原因，加州民主黨租房者委員會（California Democratic Party renters Council）北加州副主席崔岡（ Igor Trigon）表示，最近一項研究表明，租金每上漲5%，就會多出2000名無家可歸者。

涂顥曦作為華裔租客代表在現場發言，支持「租客正義法案 」。（記者張曼琳／攝影）

有台灣家庭背景，在美國出生長大的涂顥曦（Alfred Twu）作為華裔租客代表在現場支持「租客正義法案 」。涂顥曦表示，他已在加州居住20多年，現在在柏克萊市租房，支持該法案是因為：「看到我的朋友因為租金漲得太高而不得不離開加州。」他知道有很多的亞裔長者一生都居住在加州，但卻在退休後無法負擔高昂的租金，不得不離開加州。加州居民需要當地政府進行租金管制，確保租客權益。

「租客正義法案 」聯盟由「老兵之聲」（Veteran's Voice）、「住房是人權 」（Housing is a Human Right）、California Social Security Works以及加州護士協會(California Nurses Association）等組織背書。