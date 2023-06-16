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列治文區業主籲交通局關心小商戶 制定政策先聽取意見

記者李怡／舊金山報導
列治文區小商業主呼籲交通局支持小企業。（記者李怡／攝影）
列治文區小商業主呼籲交通局支持小企業。（記者李怡／攝影）

舊金山第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）與列治文區小企業主，15日呼籲舊金山市交通局(SFMTA)在政策制定方面多考慮小企業主的需求，支持他們從疫情的重創中恢復。

小企業主發出請求，是因為最近交通局（SFMTA）提出的諸如延長商業街停車收費時間、增加Geary Boulevard快速公交(BRT)道路建設、車道建設將減少商業街30%的停車位等一系列措施，對小企業主們產生重大的經濟影響。

陳詩敏表示，列治文區的小商業還處於疫情後的恢復階段，需要市府各部門給與大力的支持。希望在交通局出台一系列措施和政策時可以與社區居民溝通，了解聽取居民商戶的意見之後再做決定，以實現讓公共交通和小商業共同繁榮發展。

Geary街商人協會副主席金尚(Sean Kim)表示，希望交通局可以傾聽他們的聲音，與社區合作制定一系列的政策，做到既能改善城市交通，同時又不讓小企業的財務陷入困境。

舊金山交通局已提出計畫，要將全舊金山的停車收費表時間延長至周一至周六晚上10時，周日中午至下午6時。現在的收費時間是周一到周五晚上6時，周末免費。該計畫遭到舊金山小企業的強烈反對。市議會一致通過決議，促交通局推遲實施收費計畫。

金門飯店協會執行董事托馬斯（Laurie Thomas）表示，小企業是舊金山經濟的生命和血液，市政部門應高度關注振興列治文區商業走廊的政策，而不是製造障礙來阻礙小企業的全民復甦。

交通局預計在2025年將會出現1.3億元赤字。交通局停車政策和規畫經理威爾遜（Hank Wilson）表示，在計費時間改革後，「我們的保守估計是，將帶來約1850萬元的收入。雖然無法完全填補1.3億元，也是一筆相當可觀收入。」

威爾遜指出，十年前曾經施行類似的周日計費時間，並在實施一年多後，成功地為當地商業和餐館帶來了更多的顧客。他強調，如果不能彌補資金赤字，Muni服務可能會被嚴重削減。

對於延長收費時間和周日收費，華埠社區有不同看法。根據交通局時間表，華埠地區被列為最後實施新計費時間的地區，為明年5月至12月。舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙（Edward Siu）向本報表示，如果按交通局計畫增加計費時間，不單會影響華埠，而是會影響全市的商業和旅遊業：「這相當於封住舊金山的道路，不給其他人進來，將加深原本就在華埠難以解決的停車難問題。」

舊金山 華埠 疫情

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