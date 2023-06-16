我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

金山往返台灣 星宇航空年底開航

記者江碩涵／灣區報導
星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君（Joyce Pan，左）15日拜訪舊金山經文處長賴銘琪（右）。（翻攝自經文處粉絲團）
星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君（Joyce Pan，左）15日拜訪舊金山經文處長賴銘琪（右）。（翻攝自經文處粉絲團）

台灣「星宇航空」確定年底開航舊金山航線，將成為第三家直飛舊金山、台北航線的台灣「國際航空」，對許多台灣人來說，具有相當大的意義，也代表台美航線更上一層樓，跨越新的里程碑。

根據舊金山台北經濟文化辦事處透露，星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君（Joyce Pan）本月15日拜訪舊金山經文處長賴銘琪，說明星宇已展開北美布局。星宇航空繼洛杉磯分公司後，已正式設立舊金山辦公室，預計最快年底可開航台北、舊金山航線，提供北加州灣區鄉親回台灣的另一個選擇。

星宇航空最快年底可開航台北、舊金山航線，提供北加州灣區鄉親回台灣的另一個選擇。（...
星宇航空最快年底可開航台北、舊金山航線，提供北加州灣區鄉親回台灣的另一個選擇。（翻攝自經文處粉絲團）

星宇航空由長榮集團創辦人張榮發的四子（二房獨子）張國煒創辦，當初剛成立星宇航空時，曾在台灣引起討論與搭乘風潮。目前星宇航空以台北飛往東北亞、東南亞、港澳地區等數十個航線為主，美國航線最早開航的是洛杉磯，4月已啟航，第二站就是許多台灣新移民所在的矽谷灣區－舊金山航線。

自從星宇航空布局美國市場後，對於在北加州的台灣人來說，許多人都相當期待星宇航空開舊金山航線，不少人常在航空、旅遊社團內「敲碗」，希望星宇快點來舊金山。甚至有些星宇迷特地先飛到洛杉磯，再從洛杉磯搭星宇航空到台北，就是為了體驗星宇航空的服務。

台灣僑胞王麗澄說，非常期待星宇航空開航舊金山航線，今年暑假為了回台灣的機票相當苦惱，華航班次少、能配合的里程票選項也比較難訂；長榮雖然航班多，但票價高、航班滿，如果沒有提早訂票，很難搶到好時段、價格適宜的票。她說，如果多了星宇航空可以直飛回台灣，相信對航空市場有相當大的幫助，也能疏散要返台的民眾，不會所有人都要搶著搭某班航空。

一位住在灣區的星宇航空迷透露，他特地到洛杉磯搭乘星宇航空，他感覺台灣的航空公司服務原本就比美籍航空來得精緻，不過星宇由於是新開航班，服務更為體貼，餐飲也比一般航空公司來得好吃，且設備也相當新穎，搭乘起來就是有一種「快感」，相當期待舊金山航線開航，未來也會成為會員，時常搭乘。

星宇航空4月開航洛杉磯的同時，也宣布與美國阿拉斯加航空攜手聯盟，展開各項深度合作，包括行李直掛、會員里程累積及兌換等。對研究里程有興趣的灣區民眾馬兆先說，如果大家對累積里程有興趣，不妨研究一下里程相關規則，未來可集中火力在阿拉斯加航空相關聯盟，同時也能累積星宇航空的里程。

舊金山 航線 洛杉磯

上一則

丟護照走線客想返中國 可辦旅行證

下一則

走線客遭丟包 50民團致函加州檢察長 籲發U簽證

延伸閱讀

星宇確定年底開航舊金山 台灣民眾相當期待

星宇確定年底開航舊金山 台灣民眾相當期待
小提琴大師林昭亮灣區「快閃」 深化金山、台北交流

小提琴大師林昭亮灣區「快閃」 深化金山、台北交流
星宇航空洛杉磯-台北航線「天天飛」 暑期航班推限定備品

星宇航空洛杉磯-台北航線「天天飛」 暑期航班推限定備品
華運盃保齡球賽 94名好手較勁

華運盃保齡球賽 94名好手較勁
星宇航空有「蜘蛛人」暑假限定主題 6/1啟航

星宇航空有「蜘蛛人」暑假限定主題 6/1啟航

熱門新聞

美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

2023-06-13 17:26
9.9元一盒的猫山王榴莲。（記者張曼琳╱攝影）

炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

2023-06-09 22:40
女子成功阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手。（截取自視頻）

女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

2023-06-09 18:44
前Theranos執行長伊莉莎白·荷姆斯目前在德州一座監獄服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元；但荷姆斯的律師表示她無力負擔賠款。(路透)

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

2023-06-14 21:04
Westfield集團已開始移交舊金山Westfield購物中心的管理權。（Getty Images）

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2023-06-13 01:11
根據最新年度矽谷痛苦指數報告，突顯矽谷地區持續存在的收入不平等，以及財富集中在極少數家庭與公司手中的情況。(Getty Images)

矽谷貧富差距 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

2023-06-15 02:19

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居