金山往返台灣 星宇航空年底開航

星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君（Joyce Pan，左）15日拜訪舊金山經文處長賴銘琪（右）。（翻攝自經文處粉絲團）

台灣「星宇航空」確定年底開航舊金山航線 ，將成為第三家直飛舊金山、台北航線的台灣「國際航空」，對許多台灣人來說，具有相當大的意義，也代表台美航線更上一層樓，跨越新的里程碑。

根據舊金山台北經濟文化辦事處透露，星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君（Joyce Pan）本月15日拜訪舊金山經文處長賴銘琪，說明星宇已展開北美布局。星宇航空繼洛杉磯 分公司後，已正式設立舊金山辦公室，預計最快年底可開航台北、舊金山航線，提供北加州灣區鄉親回台灣的另一個選擇。

星宇航空最快年底可開航台北、舊金山航線，提供北加州灣區鄉親回台灣的另一個選擇。（翻攝自經文處粉絲團）

星宇航空由長榮集團創辦人張榮發的四子（二房獨子）張國煒創辦，當初剛成立星宇航空時，曾在台灣引起討論與搭乘風潮。目前星宇航空以台北飛往東北亞、東南亞、港澳地區等數十個航線為主，美國航線最早開航的是洛杉磯，4月已啟航，第二站就是許多台灣新移民所在的矽谷灣區－舊金山航線。

自從星宇航空布局美國市場後，對於在北加州的台灣人來說，許多人都相當期待星宇航空開舊金山航線，不少人常在航空、旅遊社團內「敲碗」，希望星宇快點來舊金山。甚至有些星宇迷特地先飛到洛杉磯，再從洛杉磯搭星宇航空到台北，就是為了體驗星宇航空的服務。

台灣僑胞王麗澄說，非常期待星宇航空開航舊金山航線，今年暑假為了回台灣的機票相當苦惱，華航班次少、能配合的里程票選項也比較難訂；長榮雖然航班多，但票價高、航班滿，如果沒有提早訂票，很難搶到好時段、價格適宜的票。她說，如果多了星宇航空可以直飛回台灣，相信對航空市場有相當大的幫助，也能疏散要返台的民眾，不會所有人都要搶著搭某班航空。

一位住在灣區的星宇航空迷透露，他特地到洛杉磯搭乘星宇航空，他感覺台灣的航空公司服務原本就比美籍航空來得精緻，不過星宇由於是新開航班，服務更為體貼，餐飲也比一般航空公司來得好吃，且設備也相當新穎，搭乘起來就是有一種「快感」，相當期待舊金山航線開航，未來也會成為會員，時常搭乘。

星宇航空4月開航洛杉磯的同時，也宣布與美國阿拉斯加航空攜手聯盟，展開各項深度合作，包括行李直掛、會員里程累積及兌換等。對研究里程有興趣的灣區民眾馬兆先說，如果大家對累積里程有興趣，不妨研究一下里程相關規則，未來可集中火力在阿拉斯加航空相關聯盟，同時也能累積星宇航空的里程。