矽谷貧富差距 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

根據最新年度矽谷痛苦指數報告，突顯矽谷地區持續存在的收入不平等，以及財富集中在極少數家庭與公司手中的情況。(Getty Images)

根據聖荷西 州大人權研究所13日公布「第四屆矽谷 痛苦指數 」(The Fourth Annual Silicon Valley pain Index)報告，突顯矽谷地區持續存在的收入不平等，以及財富集中在極少數家庭與公司手中的情況。

指數報告的數據，是取自2022年6月第三次報告以來的一年內發布的60多項有關矽谷(矽谷的定義涵蓋聖他克拉拉縣與聖馬刁縣)最近的研究與報告分析。指數提供的110項統計數字，顯示少數族裔在矽谷獲得的經濟、政治、教育與社會回報較少。矽谷領導集團(SVLG)執行長湯瑪斯(Ahmad Thomas)表示，今年的報告突顯矽谷地區面臨著社經挑戰，疫情之後的經濟動盪導致挑戰更加深化。

今年的痛苦指數新數據，包括矽谷億萬富翁階層的財富細分資料。矽谷最富有的前千分之一共八個家庭，擁有500億元的流動資產或現金，是最底層50萬戶家庭總財富的六倍。矽谷智庫「矽谷聯合投資」(Joint Venture Silicon Valley)總裁漢考克(Russell Hancock)指出，若矽谷是一個國家，貧富不均的狀況可能會被視為將導致政治不穩定。

其他年度矽谷痛苦指數內容的一些「數字」還包括：

No. 1：聖荷西在美國18-24歲無家可歸年輕人數量中，排名第1，每10萬人就有85人無家可歸。

28：在沒有公共或私人援助情況下，收入不足以滿足基本需求的矽谷家庭百分比為28%。

460000：每月自慈善機構領取食物包的居民人數有46萬人，自2019年以來增加80%。

7200萬元：Google、Adobe、Intel、Zoom於2021年向當地非營利組織捐贈善款7200萬元、約占他們公司總收益0.02%。

2800億元：Google去年的總收入，高於2021年的2580億元。

1.5兆元：矽谷家庭總財富1.5兆元，包括房地產。

指數報告發現，矽谷多方面情況惡化，表現在芬太尼死亡人數、食安問題、驅逐租客、白人與少數族裔學生的畢業情況差距、有孩子的無家可歸家庭、每月貸款支出、家庭收入中位數。

報告主要作者、聖荷西州大社會學教授麥爾利普頓(Scott Myers-Lipton)表示，社區與民選官員應採取行動，制定方案，解決年度報告的社會痛苦指數，處理如此驚人貧富不平等。