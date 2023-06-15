舊金山新財年預算聽證會 陳詩敏：政府每筆支出應問責

舊金山市議會預算委員會主席陳詩敏就市府新財年預算發表聲明。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會預算 委員會主席陳詩敏（ Connie Chan ）14日主持2024-2025財年預算第一次聽證會議。她表示，舊金山正在面臨前所未有的預算赤字和芬太尼公共衛生危機，「應對每筆預算支出都將實行問責制和提升透明度」。

陳詩敏表示，舊金山在接下來的兩個財政年度將面臨超過7.8億元的赤字，預算既要面對當下，又要放眼未來。她將預算分為公共消防安全應急管理、城市日常運營，以及兒童青年家庭三類，以力求平衡。

第一類，公共安全警察 消防和應急管理部等城市部門預算。陳詩敏希望預算既包括日常運營的基本預算，也包括適應和靈活性的預算，比如應對槍枝暴力、野火、風暴和地震等突發狀況。

第二類，城市的日常運營預算。如保持城市管理部門、舊金山工務局、規畫局和樓宇檢查局等城市部門的高效營運。

第三類，兒童青年家庭預算。陳詩敏表示，對兒童、青年及其家庭和幼兒的支出，都是對城市的未來投資，應該增加預算。

陳詩敏說，為了平衡這三類預算支出，必須審視政府的總體支出效率，減少對城市服務沒有貢獻的支出，並呼籲各委員會梳理城市各部門的非人事支出，包括物資、設備、車輛、差旅費、品牌材料、公共事務和營銷合同等，還將關注政府職員的數量和支出比例。

在預算會議上，陳詩敏表示，為了提升政府支出的效率，必須審核規畫與合同的可交付成果，特別是對於超過兩個財政年度未達到目標的項目。她強調， 在完成預算過程中必須考慮城市支出項目，包括警察和公共工程補充預算、住房建設、市中心安全巡邏大使擴大計畫、對小企業稅收補助計畫等幾項大的支出，還要特別考慮到目前城市所面臨的芬太尼危機。

陳詩敏還批評市府為解決應對街頭芬太尼危機而實行的逮捕吸毒者的計畫。她表示，這一做法不僅不人道，也不經濟，需要對逮捕監禁系統投入大量資金但卻收效甚微。她指出，應對這一計畫提出尖銳的質疑和清晰的問責制。