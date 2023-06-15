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囂張劫匪 跟蹤偷車再開回入室 持槍威嚇搶走3萬財物

記者劉先進／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜12日宣布，在陪審團審判後，對41歲的菲爾茲參與2021年9月2日的武裝入室搶劫盜竊案定罪。（記者劉先進／攝影）
舊金山地檢長謝安宜12日宣布，在陪審團審判後，對41歲的菲爾茲參與2021年9月2日的武裝入室搶劫盜竊案定罪。（記者劉先進／攝影）

舊金山地檢長謝安宜14日宣布，在陪審團審判後，對41歲的菲爾茲（Travis Fields）參與2021年9月2日的武裝入室搶劫盜竊案作出定罪。菲爾茲被判一級闖入民宅搶劫盜竊罪和汽車盜竊罪，將面臨超過六年的監禁，7月5日進行量刑決。

菲爾茲的案件比較特別，他和同夥先是跟蹤兩名離開住家、前往購物中心的受害者。到達後，這夥人偷走了車，再回到受害者住處，用車庫鑰匙開門，持槍指著第三名受害者，擄走價值3萬的珠寶、現金和名牌包。

謝安宜說，陪審團的裁決，為這起民宅搶案受害者伸張了正義。「闖入民宅搶劫，特別是當居民在家時，對受害者和社區來說是可怕的。隨著正義得到伸張，我們仍須保持警惕，繼續努力保護公共安全。」

案發2021年9月2日，菲爾茲和另兩名嫌疑人跟蹤一對夫婦受害者，離開他們在巴黎街600號街區的家，前往南舊金山的一個購物中心。在該購物中心，這夥人盜竊了這對夫婦無人看管的車輛，車上有進入家中車庫的鑰匙。菲爾茲和兩名同謀駕車來到這對夫婦家中，用槍指著第三名受害者，偷走了約3萬元的珠寶、現金和名牌包。當年10月27日，舊金山警局調查人員在士德頓警局戰術小組的協助下，在士德頓Delaware街2400號街區逮捕了菲爾茲。

類似本案中搶劫的情形其實並不多見。灣區警方此前告訴本報記者，通常劫匪會一路跟蹤受害者，到家中搶劫。或者在某一地點搶走或偷走受害者的隨身財物，但很少還會利用到手的車庫鑰匙、地址訊等，到受害者家中再次搶劫。而本案中，劫匪是先偷車，再回到受害者家中入室搶劫。

今年6月9日，菲爾茲被還押候審（remanded into custody），判決定於7月5日進行。

舊金山助理地區檢察官馬里奧（Edward Mario）說，感謝陪審團對每一項指控的認真考慮。即使受害者沒有經歷身體傷害，入室搶劫也會留下深刻的個人侵犯和創傷感。現在，菲爾茲將為他在實施這種類型的創傷中所扮演的角色，而被追究責任。

舊金山 灣區 汽車

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