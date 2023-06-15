聖荷西放寬大麻法規 2限制鬆綁讓開店更容易

聖荷西市議會批准修改對現有大麻店法規，擴大了可以開店的範圍，並放寬昂貴的年度審計要求。（記者葛歆睿／翻攝）

聖荷西 市議會日昨批准修改現有大麻 店法規，一是擴大了可以開店的範圍，二是放寬了昂貴的年度審計要求。

去年年底，業界抱怨聖市嚴厲的規定實際上是禁止在大部分地區開大麻店。此後市議會一直在討論修訂，最後這兩項措施以10比1的票數獲得通過。市議員坎德拉（Domingo Candelas）投了唯一的反對票。

在放寬規則時，市議會為大麻店可以更加靈活地在聖市選址鋪平了道路。首先，對大麻店必須遠離學校和日間托兒所等地點的限制已經減半，從1000呎減少到500呎，此外還允許在以1000呎為半徑的街區內最多可開設四間大麻店。

五位市議員福利 （Pam Foley）、希門尼斯（Sergio Jimenez）、托雷斯（Omar Torres）、柯恩（David Cohen）和奧爾蒂斯（Peter Ortiz）上周簽署信函，表示支持放寬審計要求。

福利在13日的市議會會議上指出，大麻稅收「為我們的普通基金帶來了可觀的收入」，但強調有必要透過具有競爭力的合法大麻店，來削弱非法大麻的銷售。「我們需要讓非法大麻販子不再那麼容易銷售，方法是讓合法做這門生意更容易。」

福利還暗示，市議會可能很快就會考慮允許在活動中社交消費大麻。奧爾蒂斯更進一步，提到了加州議會第374號法案。代表舊金山的州眾議員楊馳馬（Matt Haney）今年提出該法案，允許經營大麻咖啡店，讓顧客可以同時享受大麻、食物與音樂。

奧爾蒂斯說，「這預計是我們需要做好準備的事情。」

市議會還投票取消了2019年的一項規則。這項規則要求外部審計員每年對大麻店進行審計。

會計師安德森（Bruce Andersen）的公司提供專門針對大麻生意的稅務服務。他表示，外部審計可能非常昂貴，大麻店每年要花費數千元。他質疑這些審計的效用，因為數字銷售點系統已經可以跟蹤客戶的購買情況，而這是聖市確定稅收的必要條件。

在2日的一份備忘錄中，聖荷西警察局長馬塔（Anthony Mata）和經濟發展主任克萊恩（Nanci Klein）建議，僅在企業涉嫌稅務違規或其他不當行為時，才要求進行外部審計。市議會也批准了這些建議。