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學生攜槍頻停課 聖荷西300家長、教師連署促校園控槍

記者江碩涵／南灣報導
聖荷西聯合學區將近300名教師、家長和居民簽連署書，要求學區針對槍枝提出一個更完整的解決方案，圖為5月甫發生槍枝問題的Abraham Lincoln高中。（翻攝自高中官網）
聖荷西聯合學區將近300名教師、家長和居民簽連署書，要求學區針對槍枝提出一個更完整的解決方案，圖為5月甫發生槍枝問題的Abraham Lincoln高中。（翻攝自高中官網）

美國槍枝問題氾濫，不僅影響到一般商家，連高中學區也無法倖免。4、5月間，聖荷西聯合學區就發生多起槍枝安全威脅的問題，引發家長、老師們擔憂，而群起連署希望學區能更有效地管制槍枝。有華裔家長私下指出，高中的孩子上學，三不五時就要面臨「安全庇護」問題。家長群間也時常收到學校的通知，每次都非常擔心，也在思考要不要將孩子轉到私校，至少可以保護性命安全。

不具名華裔家長指出，她對於聖荷西聯合學區的高中治安問題感到非常擔心。她的孩子去年升八年級。學校街區附近治安較差，常常會收到學校通知「停課」，理由就是發現學生攜帶槍枝到學校，頻率非常高。有時一個月好幾次，有時一周就兩、三次，讓家長內心非常惶恐。

她說，當初會選擇讓孩子就讀這間高中，主要考量到南灣幾個評價較高的公立高中通常「內捲」（意指學生之間毫無上限、永無止境的惡性競爭）壓力大，許多成績好的孩子也不見得可以申請到較好的大學。尤其身為亞裔，申請大學較吃虧。因此就讓孩子直接念評價中等、Great School網站上約6、7分的公立高中，「寧為雞首，不為牛後」，結果萬萬沒想到，高中學區地理位置不佳，反而有許多幫派在學區滋事。

家長說，從第一學期開始，她才發現學區發出的簡訊、信件接不完，幾乎每月都會有一次槍枝相關的「停課」需求，有一次還真的出現「槍戰問題」，小孩回家後說，全班都躲在桌子底下，過去的槍枝射擊庇護演習都用上了。雖然最後結果虛驚一場，但她聽完差點昏倒，擔心得受不了。

根據聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）報導，南灣聖他克拉拉縣內最大的學區聖荷西聯合學區，有將近300名教師、家長和居民簽連署書，要求學區針對槍枝、槍擊威脅提出一個更完整的溝通計畫和社區工作小組，並要求學區對安全設備進行評估，包括增加閉路攝影機、通話對講機以及定時維修。

連署活動由Abraham Lincoln高中家長Trudi McCanna和英文老師Elizabeth Neely共同提出，要求學區針對槍枝問題提出解決方案。目前聖荷西聯合學區有41間學校、逾3萬名學生，許多教師、家長都對學區的反應感到非常不滿。

McCanna在連署活動上發表聲明指出，她認為這些槍枝問題對孩子們將造成持續不斷的創傷。她完全看不到社區、學區的處理，希望學區委員、校董事會、教師、家長、心理健康專業人員和執法機構，能夠合作，並提出更多解決方案。

Abraham Lincoln高中視覺藝術教師Deana Thai表示，目前學校遇到安全問題的流程非常差。學生時常表達他們在校園中感到不安全，閉路攝影機時常無法正常運作，電話系統和網路也常斷線，形同虛設，希望學校至少要解決硬體問題，創造更安全的環境。

聖荷西聯合學區並沒有針對此連署做出任何回應。聖荷西焦點報指出，15日下午6時聖荷西聯合學區將在聖荷西Lenzen大道855號舉行會議，可能針對此事作出更多討論。

槍枝氾濫進校園
槍枝氾濫進校園

學區 聖荷西 華裔

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