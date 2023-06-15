預防暴力 籲治安、住房優先 屋崙亞、非裔挺勵琪預算修正案
來自屋崙的亞裔和非裔住房和青年等社區組織組成的屋崙社區聯盟（Oakland Community Coalition），14日在市議會議前舉行示威，支持市議長勵琪（Niki Bas）提出的城市預算草案。
當天中午，超過30名屋崙社區聯盟的成員，在屋崙市政廳前的小川廣場舉行示威集會，呼籲市領袖優先解決治安和住房問題，希望政府優先為預防暴力計畫提供資金，及建設更多的可負擔住房為遊民提供服務。
該聯盟發出的一份聲明中表示，支持市議長勵琪提出的預算修正案，「是朝著最能滿足居民需求和平衡預算邁出的良好一步。」
舊金山紀事報報導，屋崙市正面臨歷史性預算赤字。市議長勵琪提議增加數百萬元的額外資金，用於預防暴力、資助藝術和社區大使，並要求市長盛桃對其在5月1日發布的兩年期預算計畫進行重大修改。
勵琪計畫為該市暴力預防增加200萬元，為文化事務增加60萬元，為租戶法律服務增加200萬元，為商業走廊的社區大使計畫增加200萬元。同時，勵琪還提議設立一個880萬元的「快速反應遊民收購基金（Rapid response homelessness acquisition fund）」，利用屋崙市的可負擔住房信託基金和其他收入，為無家可歸者建造住房。
據悉，勵琪沒有具體說明其他部門相應的削減，並表示她將尋找增加城市收入的方法。
目前屋崙市的通用基金面臨破紀錄的3.6億元的預算缺口，影響用於支付警察、消防和其他城市服務的費用。5月1日市長盛桃提出的預算，旨在通過削減空缺職位和重組城市部門來避免裁員。她的部分計畫包括停用一輛消防車，以便在兩年內節省2000萬元。但消防局上周宣布獲得2700萬元的贈款，以阻止擬議的削減。
多位市議員，包括勵琪都支持盛桃的預算提案。在該預算修正案的草案提出後，盛桃也表示支持擬議的修正案，並在聲明中表示，修正案經過深思熟慮，納入了社區和城市的意見，「反映了我們的共同價值觀」。
據估計，如果盛桃不解決赤字問題，到2028年該市財政缺口可能會到達超過7.5億元。財政缺口是通貨膨脹和就業成本上升以及稅收減少的結果。屋崙也不再能夠獲得聯邦新冠疫情救濟金以填補預算漏洞。市議會定於本月底對預算進行表決。
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