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預防暴力 籲治安、住房優先 屋崙亞、非裔挺勵琪預算修正案

記者張曼琳／屋崙報導
來自屋崙的亞裔和非裔住房和青年等社區組織的屋崙社區聯盟在該市當日市議會議前舉行示威，表示將支持由市議長勵琪提出的城市預算草案。（屋崙社區聯盟供圖）
來自屋崙的亞裔和非裔住房和青年等社區組織的屋崙社區聯盟在該市當日市議會議前舉行示威，表示將支持由市議長勵琪提出的城市預算草案。（屋崙社區聯盟供圖）

來自屋崙的亞裔和非裔住房和青年等社區組織組成的屋崙社區聯盟（Oakland Community Coalition），14日在市議會議前舉行示威，支持市議長勵琪（Niki Bas）提出的城市預算草案。

當天中午，超過30名屋崙社區聯盟的成員，在屋崙市政廳前的小川廣場舉行示威集會，呼籲市領袖優先解決治安和住房問題，希望政府優先為預防暴力計畫提供資金，及建設更多的可負擔住房為遊民提供服務。

該聯盟發出的一份聲明中表示，支持市議長勵琪提出的預算修正案，「是朝著最能滿足居民需求和平衡預算邁出的良好一步。」

舊金山紀事報報導，屋崙市正面臨歷史性預算赤字。市議長勵琪提議增加數百萬元的額外資金，用於預防暴力、資助藝術和社區大使，並要求市長盛桃對其在5月1日發布的兩年期預算計畫進行重大修改。

勵琪計畫為該市暴力預防增加200萬元，為文化事務增加60萬元，為租戶法律服務增加200萬元，為商業走廊的社區大使計畫增加200萬元。同時，勵琪還提議設立一個880萬元的「快速反應遊民收購基金（Rapid response homelessness acquisition fund）」，利用屋崙市的可負擔住房信託基金和其他收入，為無家可歸者建造住房。

據悉，勵琪沒有具體說明其他部門相應的削減，並表示她將尋找增加城市收入的方法。

目前屋崙市的通用基金面臨破紀錄的3.6億元的預算缺口，影響用於支付警察、消防和其他城市服務的費用。5月1日市長盛桃提出的預算，旨在通過削減空缺職位和重組城市部門來避免裁員。她的部分計畫包括停用一輛消防車，以便在兩年內節省2000萬元。但消防局上周宣布獲得2700萬元的贈款，以阻止擬議的削減。

多位市議員，包括勵琪都支持盛桃的預算提案。在該預算修正案的草案提出後，盛桃也表示支持擬議的修正案，並在聲明中表示，修正案經過深思熟慮，納入了社區和城市的意見，「反映了我們的共同價值觀」。

據估計，如果盛桃不解決赤字問題，到2028年該市財政缺口可能會到達超過7.5億元。財政缺口是通貨膨脹和就業成本上升以及稅收減少的結果。屋崙也不再能夠獲得聯邦新冠疫情救濟金以填補預算漏洞。市議會定於本月底對預算進行表決。

該聯盟發出的一份聲明中表示，支持市議長勵琪提出的預算修正案，「是朝著最能滿足居民...
該聯盟發出的一份聲明中表示，支持市議長勵琪提出的預算修正案，「是朝著最能滿足居民需求，和平衡預算邁出的良好一步。」（屋崙社區聯盟供圖）

預算 屋崙 遊民

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