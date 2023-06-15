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3萬球迷吶喊 籲A's續留屋崙 市長盛桃發推支持

記者張曼琳／屋崙報導
盛桃（中）在場與球迷合影。（取自盛桃推特）
盛桃（中）在場與球迷合影。（取自盛桃推特）

屋崙運動家隊（A's）粉絲13日在屋崙體育館（ Oakland Coliseum）觀看比賽，最後運動家隊以2-1險勝坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays ）隊，取得本賽季最好的七連勝。2萬7759名球迷進場觀同時，一起呼籲球隊所有者富豪菲雪（John Fisher）出售球隊，並希望運動家隊得以繼續留在屋崙。

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）當日也在屋崙體育館參加了這場由球迷組織的示威活動，並接連發兩條推文，呼籲運動家隊留在屋崙市。

盛桃在推文中寫道：「我被運動家隊球迷的奉獻精神所鼓舞，他們組織了數周來實現這一目標，這表明我們的城市與這個球隊的聯繫有多麼緊密。運動家隊真正屬於屋崙。」

盛桃在14日一早又發布了有關運動家隊的一條新推文：「昨晚有近2萬8000名粉絲現身分享他們對運動家隊的熱愛，並提醒他們為什麼要留下來，」還附上一張她在球場的照片。

根據電視台CBS報導，內華達州眾議會以12票對7票通過一項3.8億元法案，為運動家隊在拉斯維加斯的新體育場提供資金。這是特許經營權預期轉移的第一步。該法案在上周結束的正常立法會議之前並未提出，並增加了兩項修正案以解決幾個懸而未決的問題。

另據ESPN報導，內華達州參議會14日晚間也通過運動家隊球場資金撥款法案，並將交給支持運動家隊搬去拉斯維加斯的內華達州州長隆巴多（Joe Lombardo）最終簽署法案。之後，運動家隊的所有者將需要籌集120萬元的項目剩餘資金，並獲得其他29個職棒聯盟（MLB）所有者的批准。

運動家球隊究竟會留在屋崙還是遷往拉斯維加斯，一直有爭議，這也是忠實運動家隊球迷組織示威的原因。據稱，球隊領導層以體育場上座率低為由，擬將球隊從屋崙遷走。

賽後運動家隊發出一份表示，13日晚間的比賽的收益將捐給兩個當地社區組織。所有門票收入都將捐給阿拉米達社區食品銀行和屋崙公共教育基金。

運動家隊新球場計畫一波三折，4月運動家隊發表聲明，宣布球隊將離開屋崙市。盛桃迅速回應表示「極其失望」。但在上月市長又改變態度，希望與球隊恢復談判。

除盛桃外，遠在華盛頓特區已宣布參選聯邦參議員的聯邦眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee）發布推文，宣布支持球隊粉絲組織的示威活動：「我知道今晚的每個人會大聲並自豪地表達對運動家的支持。當你們在體育館時，我在華府努力儘自己的一份力量來確保運動家繼續紮根屋崙。」

她還透露，正在推進一項名為 「Moneyball」的立法，讓職棒大聯盟對社區負責。「如果運動家隊的所有者離開我們，我們也不能空手而歸。半個世紀以來，運動家隊都將屋崙稱作家。」她指出，歷代粉絲支持球隊走過了風風雨雨，「 運動家隊屬於屋崙的球迷，作為球迷，我與你們站在一起。」

屋崙市長盛桃當日也在屋崙的體育館參加了這場由球迷組織的示威活動。（取自盛桃推特）
屋崙市長盛桃當日也在屋崙的體育館參加了這場由球迷組織的示威活動。（取自盛桃推特）
選區包括屋崙市的眾議員芭芭拉·李發布推文宣布支持球隊粉絲組織的示威活動。（取自芭...
選區包括屋崙市的眾議員芭芭拉·李發布推文宣布支持球隊粉絲組織的示威活動。（取自芭芭拉·李推特）

屋崙 內華達州 眾議員

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