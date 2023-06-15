3萬球迷吶喊 籲A's續留屋崙 市長盛桃發推支持
屋崙運動家隊（A's）粉絲13日在屋崙體育館（ Oakland Coliseum）觀看比賽，最後運動家隊以2-1險勝坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays ）隊，取得本賽季最好的七連勝。2萬7759名球迷進場觀同時，一起呼籲球隊所有者富豪菲雪（John Fisher）出售球隊，並希望運動家隊得以繼續留在屋崙。
屋崙市長盛桃（Sheng Thao）當日也在屋崙體育館參加了這場由球迷組織的示威活動，並接連發兩條推文，呼籲運動家隊留在屋崙市。
盛桃在推文中寫道：「我被運動家隊球迷的奉獻精神所鼓舞，他們組織了數周來實現這一目標，這表明我們的城市與這個球隊的聯繫有多麼緊密。運動家隊真正屬於屋崙。」
盛桃在14日一早又發布了有關運動家隊的一條新推文：「昨晚有近2萬8000名粉絲現身分享他們對運動家隊的熱愛，並提醒他們為什麼要留下來，」還附上一張她在球場的照片。
根據電視台CBS報導，內華達州眾議會以12票對7票通過一項3.8億元法案，為運動家隊在拉斯維加斯的新體育場提供資金。這是特許經營權預期轉移的第一步。該法案在上周結束的正常立法會議之前並未提出，並增加了兩項修正案以解決幾個懸而未決的問題。
另據ESPN報導，內華達州參議會14日晚間也通過運動家隊球場資金撥款法案，並將交給支持運動家隊搬去拉斯維加斯的內華達州州長隆巴多（Joe Lombardo）最終簽署法案。之後，運動家隊的所有者將需要籌集120萬元的項目剩餘資金，並獲得其他29個職棒聯盟（MLB）所有者的批准。
運動家球隊究竟會留在屋崙還是遷往拉斯維加斯，一直有爭議，這也是忠實運動家隊球迷組織示威的原因。據稱，球隊領導層以體育場上座率低為由，擬將球隊從屋崙遷走。
賽後運動家隊發出一份表示，13日晚間的比賽的收益將捐給兩個當地社區組織。所有門票收入都將捐給阿拉米達社區食品銀行和屋崙公共教育基金。
運動家隊新球場計畫一波三折，4月運動家隊發表聲明，宣布球隊將離開屋崙市。盛桃迅速回應表示「極其失望」。但在上月市長又改變態度，希望與球隊恢復談判。
除盛桃外，遠在華盛頓特區已宣布參選聯邦參議員的聯邦眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee）發布推文，宣布支持球隊粉絲組織的示威活動：「我知道今晚的每個人會大聲並自豪地表達對運動家的支持。當你們在體育館時，我在華府努力儘自己的一份力量來確保運動家繼續紮根屋崙。」
她還透露，正在推進一項名為 「Moneyball」的立法，讓職棒大聯盟對社區負責。「如果運動家隊的所有者離開我們，我們也不能空手而歸。半個世紀以來，運動家隊都將屋崙稱作家。」她指出，歷代粉絲支持球隊走過了風風雨雨，「 運動家隊屬於屋崙的球迷，作為球迷，我與你們站在一起。」
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