3萬球迷吶喊 籲A's續留屋崙 市長盛桃發推支持

盛桃（中）在場與球迷合影。（取自盛桃推特）

屋崙 運動家隊（A's）粉絲13日在屋崙體育館（ Oakland Coliseum）觀看比賽，最後運動家隊以2-1險勝坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays ）隊，取得本賽季最好的七連勝。2萬7759名球迷進場觀同時，一起呼籲球隊所有者富豪菲雪（John Fisher）出售球隊，並希望運動家隊得以繼續留在屋崙。

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）當日也在屋崙體育館參加了這場由球迷組織的示威活動，並接連發兩條推文，呼籲運動家隊留在屋崙市。

盛桃在推文中寫道：「我被運動家隊球迷的奉獻精神所鼓舞，他們組織了數周來實現這一目標，這表明我們的城市與這個球隊的聯繫有多麼緊密。運動家隊真正屬於屋崙。」

盛桃在14日一早又發布了有關運動家隊的一條新推文：「昨晚有近2萬8000名粉絲現身分享他們對運動家隊的熱愛，並提醒他們為什麼要留下來，」還附上一張她在球場的照片。

根據電視台CBS報導，內華達州 眾議會以12票對7票通過一項3.8億元法案，為運動家隊在拉斯維加斯的新體育場提供資金。這是特許經營權預期轉移的第一步。該法案在上周結束的正常立法會議之前並未提出，並增加了兩項修正案以解決幾個懸而未決的問題。

另據ESPN報導，內華達州參議會14日晚間也通過運動家隊球場資金撥款法案，並將交給支持運動家隊搬去拉斯維加斯的內華達州州長隆巴多（Joe Lombardo）最終簽署法案。之後，運動家隊的所有者將需要籌集120萬元的項目剩餘資金，並獲得其他29個職棒聯盟（MLB）所有者的批准。

運動家球隊究竟會留在屋崙還是遷往拉斯維加斯，一直有爭議，這也是忠實運動家隊球迷組織示威的原因。據稱，球隊領導層以體育場上座率低為由，擬將球隊從屋崙遷走。

賽後運動家隊發出一份表示，13日晚間的比賽的收益將捐給兩個當地社區組織。所有門票收入都將捐給阿拉米達社區食品銀行和屋崙公共教育基金。

運動家隊新球場計畫一波三折，4月運動家隊發表聲明，宣布球隊將離開屋崙市。盛桃迅速回應表示「極其失望」。但在上月市長又改變態度，希望與球隊恢復談判。

除盛桃外，遠在華盛頓特區已宣布參選聯邦參議員的聯邦眾議員 芭芭拉·李（Barbara Lee）發布推文，宣布支持球隊粉絲組織的示威活動：「我知道今晚的每個人會大聲並自豪地表達對運動家的支持。當你們在體育館時，我在華府努力儘自己的一份力量來確保運動家繼續紮根屋崙。」