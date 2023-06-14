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5原因 Westfield放棄舊金山購物中心

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山紀事報表示，Westfield放棄舊金山購物中心有多個背景原因。（Getty Images）
舊金山紀事報表示，Westfield放棄舊金山購物中心有多個背景原因。（Getty Images）

舊金山市中心最近面臨一個又一個嚴重的經濟挑戰，大型零售商紛紛關店，連鎖飯店脫手名下物業，現在連Westfield也宣布放棄該市最大購物中心的管理權。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）12日報導，Westfield集團已停止償還舊金山Westfield購物中心近5億6000萬元的貸款，準備把管理權移交給貸方。Westfield表示，舊金山市中心「艱難的經營條件」導致其銷售額和客流量大幅下降。

針對舊金山市中心嚴峻的經濟現實和Westfield放棄購物中心的決定，紀事報分析出五大背景：

一、電子商務盛行

網路購物在新冠疫情期間激增，自此一直保持在高點，這意味著，許多原本會去Westfield逛街的人，現在都在家透過網路購物。

人口普查數據顯示，舊金山2010年的電子商務零售金額占總零售金額不到5%。不斷普及的電子商務於2020年4月達到最高峰，當時其零售金額攀升為總零售金額的17%，目前下降為15%。

二、零售業工作減少

根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的月度數據，在疫情期間，舊金山地區的服飾零售店工作機會大幅減少。這項數據說明，陷入困境的不只是Westfield購物中心，其實受害最深的是服飾店。

在疫情發生前幾個月，舊金山有超過1萬人受雇於服飾店和飾品店，疫情發生後僅一個月，服飾店和飾品店員工就暴跌為5000人。服飾店和飾品店員工人數雖然有所回升，但過去兩年一直維持在8000人上下。

三、遠距工作成舊金山新常態

疫情爆發後，大量上班族改為遠距工作也影響了舊金山市中心的經濟。市中心辦公室工作人數減少，意味著附近購物中心、酒吧和餐廳的顧客人數也跟著減少。

根據谷歌2020年4月的追蹤數據，當時到舊金山辦公室上班的人數大跌70%。隨著疫情逐漸緩解，截至2022年10月，返回舊金山辦公室上班的人數仍比疫前低37%，也是美國主要大城市中最低。

四、Powell Street捷運站客流量變少

自疫情開始以來，舊金山Powell Street捷運站的客流量不斷減少，代表行經這個捷運站上方的Westfield購物中心的人流也減少。

數據顯示，自2016年以來，Powell Street捷運站的出站人數一直在緩慢減少，從2015年平均每日2萬9000人，2019年下跌為2萬6000人，2020年更是急劇下降到不到1萬8000人。

五、舊金山人口縮水

人口普查數據顯示，舊金山人口近年來不斷減少，代表像Westfield購物中心這樣的商場對遊客的依賴性變大。

舊金山疫前人口約88萬人，在2020年流失超過1萬人，在2021年人口減少到81萬人後，人口流失的速度更快。數據顯示，舊金山人口流失速度目前有所放緩，但2022年人口仍比前一年少。

舊金山 疫情 捷運

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