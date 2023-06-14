矽谷重返辦公室 勞資雙方衝突升級

包括谷歌在內的矽谷大企重返辦公室的衝突，仍在升級。（Getty Images）

三年前新冠疫情剛爆發時，矽谷 科技公司率先倡導遠距工作，現在情況轉變，矽谷各科技機構要求員工返回辦公室、實驗室工作，結果勞資雙方爆發強烈爭執。

矽谷科技大企谷歌 (Google)本周宣布公司員工每周必須返回辦公室工作三天，展開嚴格上班要求，許多谷歌員工深感不滿。根據CNBC電視台，谷歌內部文件顯示，公司採取新政策，蒐集員工上班刷卡紀錄，並將刷卡紀錄列為工作評量標準之一。

谷歌軟體工程師史密特 (Chris Schmidt) 指出，公司將員工刷卡上班紀錄與工作表現評量混為一談，有傷員工敬業精神，史密特本人也是谷歌母公司Alphabet的工會成員，他對CNN記者表示，谷歌最近要求員工回公司上班政策，將會讓員工感到混淆，此外這種政策對許多員工的不同生活情況充耳不聞。

然而谷歌發言人拉蒙特(Ryan Lamont)對CNN表示，谷歌要求員工每周回公司上班三天規定進行順利，此外公司希望員工能相互溝通合作，因此有必要限制遠距工作。

拉蒙特表示，谷歌可以根據員工上班刷卡紀錄，掌握公司員工確切遵守「混合工作模式」(hybrid model)。他強調，過去一年來，谷歌已採行這種混合工作模式，因此現在將每周回公司上班三天列為公司政策。

其他矽谷科技公司也面臨同樣問題，許多矽谷科技員工已習慣於彈性上班方式，對返回公司上班政策有所反彈；此外從去年開始，科技界裁員上萬，造成目前勞資對立情況更為複雜。

亞馬遜 (Amazon)公司上周爆發數百名員工罷工事件，抗議公司要求員工每周回公司上三天班規定。一名參與罷工的亞馬遜員工設立提倡遠距工作的交流平台，馬上就有3萬3000名公司員工加入。

然而矽谷科技大廠已投下數十億元經費開發研究辦公大樓，當然不願這些投資白白浪費，因此員工批評作用性可能不大。