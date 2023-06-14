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前庫比蒂諾市長張昭富 批川普沒良德

記者葛歆睿╱南灣報導
前庫比蒂諾市市長張昭富表示，川普和共和黨重提喜萊莉、拜登的過去的醜聞，不過是他們透過扭曲事實的謊言來轉移焦點的慣用策略，批評他們「沒有良德」。（本報檔案照）
前庫比蒂諾市市長張昭富表示，川普和共和黨重提喜萊莉、拜登的過去的醜聞，不過是他們透過扭曲事實的謊言來轉移焦點的慣用策略，批評他們「沒有良德」。（本報檔案照）

前總統川普「密件門」一案，13日下午在佛羅里達州邁阿密聯邦法院開庭。他對所有37項指控皆做出無罪抗辯，川普和共和當人聲稱，這整起調查是出於政治動機的「獵巫」，並與喜萊莉當年的「電郵門」，以及現任總統拜登和前副總統潘斯都扣留過機密文件比較，質疑只有川普遭到起訴是司法不公、雙重標準。

前庫比蒂諾市市長張昭富對此嗤之以鼻：「什麼是公平？法律面前人人平等，不管你是前總統、現總統、還是清潔工」。

川普面臨的指控中，最嚴重者莫過於依觸犯「間諜法」（Espionage Act）遭起訴的31項犯行。北卡羅萊納州共和黨參議員葛理漢 （Lindsey Graham）上周日在ABC電視台「本周」（This Week）節目上表示，川普不是間諜，因為他並沒有像過去那些因觸犯「間諜法」被起訴的人那樣，「將機密信息交給新聞機構，或將其提供給外國勢力」。

張昭富指出，「間諜法」將未經授權持有國防資訊定為刑事犯罪。「作為總統，就不應該把國家安全機密放在家，這是基本的法律常識。」他說，「特別是關於核戰爭、核武器、與其他國家關係的機密。川普到底把美國國家安全放在哪個位置？」在張昭富看來，聯邦司法部早應該起訴川普，因為「遲到的正義就是正義被剝奪」。

據美聯社報導，喜萊莉「郵件門」與川普「密件門」有許多不同之處，其中最重要的就是「意圖」和「阻撓」。聯邦調查局FBI對喜萊莉的調查結果沒有發現任何證據，表明她或她的助手有意違反有關機密信息的法律。

但根據對川普的起訴書，他不僅參與了將裝滿機密文件的箱子打包運往海湖莊園，之後還積極採取措施向調查人員隱瞞機密文件。起訴書反覆引用一段錄音中川普自己說的話，證明他知道自己在做什麼，以及法律允許和不允許他做什麼。

張昭富認為，川普和共和黨重提喜萊莉、拜登的過去「醜聞」，不過是他們透過扭曲事實的謊言來轉移焦點的慣用策略。張昭富指他們「沒有良德」，邏輯上漏洞百出：「假設喜萊莉違法是事實，為什麼川普在四年總統任期什麼都沒做？如果是真的，那就是總統的失職，在他掌權的時候不調查。」

張昭富表示，現在的政治撕裂狀況和真假難辨的各種信息，讓他對美國的前途感到憂心。也不理解為什麼會有很多華人支持川普。張昭富向本報表示，願意與川普支持者進行公開或私下的辯論。

川普 喜萊莉 間諜

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