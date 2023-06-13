屋崙華埠甜品店遇劫 3非裔搶東西、打人

視頻顯示，搶劫者還在毆打受害者。（視頻截圖）

北加州屋崙（也譯奧克蘭）華埠 9街一家甜品店的員工Jenny 12日表示，5月9日晚上店內發生一起搶劫。有三個年輕人到甜品店門口，質問另三個非裔 年輕女子是否砸了自己的車子。雙方爭吵後，三個非裔搶走了質問者的手提包和手機，快速逃出去。後者試圖追回被搶財物，結果被這三人毆打。還有同夥開車過來，車上跳下一人幫襲擊受害者。接著，襲擊者跑上車，逃之夭夭。事發過程被目擊者手機以及附近攝像頭拍攝下來。

屋崙華埠一甜品店，5月9日發生搶劫。（記者劉先進／攝影） 屋崙華埠一甜品店，5月9日發生搶劫。（記者劉先進／攝影）

有知情人士告訴本報，三個搶劫者都是年輕人，此前參與在屋崙搶劫35起，被警方抓獲，但隨後「疑似證據不足」被釋放，並未被起訴。屋崙警局表示，已得知上述目擊者視頻，正在調查中。並未確認這些年輕人是否涉及連環搶劫，也未透露其是否被逮捕。

Jenny 表示，5月9日晚上9時53分左右，她和同事正在店內工作，看到事發的過程。三個受害者，其中疑似一個為華裔，一個為亞裔，另一個為其他族裔。這三人車窗被砸，不知為何跑到甜品店門口，質問三個非裔女子是否敲碎了自己的車窗。雙方一番爭執後，三個非裔搶走了一個受害者的手提包和手機。三個受害者不甘示弱，先後跑出了店鋪，試圖奪回財物。搶劫者非常囂張，開始毆打受害者，還將其中一個受害者打在地上。過了沒多久，一輛車衝過來，一人跳下來加入戰團，繼續襲擊受害者。隨後，四人跳上車逃之夭夭。

視頻顯示，搶劫者還在毆打受害者。（視頻截圖）

目擊者拍攝和附近攝像頭拍攝的視頻，也部分還原了事發經過。三人在店鋪內和人有口角，口中大罵「婊子」。搶劫後，一個女生追出來，但兩個劫匪將她的衣服拉扯，弄倒在地，然後拳打腳踢。另一個長髮女生受害者過來幫忙，也被打倒在地上。幾個搶劫者非常凶悍，出拳力度極大。一個穿黃色外套的搶劫者，還用手中類似帶子或繩索的東西，毆打第三個受害者。

東灣台山同鄉會社安隊負責人馬作林表示，從視頻中查看，可以初步確定，這三個非裔搶劫者，此前在華埠也做過案。

去年11月份，在華埠9街的中華文化院門口，有老人被這三人圍住搶劫。三人手段嫻熟，將老人襲擊打倒在地上並按住，有人甚至壓上去扼住老人脖子，再搜索老人全身，搶走錢包，一溜煙逃走。今年2月20日中午12時。兩位華女 將車停在4街與Webster街交界，當地停車免費，距離華埠中心稍遠，地段偏僻。兩人走到停車點附近時，遠遠發現，三個非裔圍住車輛，鬼鬼祟祟，疑似要攔截車主搶劫。兩人趕緊掉頭，步行到同鄉會在華埠Webster街的辦公室求助。

馬作林當機立斷，安排四個社安隊隊員陪同兩人，走路過去取車。三個非裔見到有義工過來，一路跟著，罵個不停，指責隊員們阻撓她們做事，雖然態度兇悍，但沒有輕舉妄動。最終，華女平安取車離開華埠。由於非裔並未襲擊或實施搶劫，只是有言語謾罵，所以華女並未報警。