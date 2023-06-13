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金山交通局獲補貼 避免路線削減

記者李怡 / 舊金山報導
灣區Muni 和 BART 機構面臨嚴重財政赤字，可能需要削減服務路線以降低營運成本。（美聯社）
灣區Muni 和 BART 機構面臨嚴重財政赤字，可能需要削減服務路線以降低營運成本。（美聯社）

加州議會日昨發布計畫，預計將對舊金山交通局，包括公交和捷運系統實施財政預算補貼，此項補貼將會推遲舊金山交通局計畫在今年秋季實行的公交服務路線削減。

州議會計畫表示，將取消州長紐森 (Gavin Newsom) 在1月份提議的削減20億元的交通財政支出。15日(周四)是州議會投票通過預算的最後期限。根據預算協議，加州運輸機構還將在三年內獲得11億元的州限額與交易基金，以資助運營。在擬議的11億元資金中，大約有4億元將用於舊金山灣區交通機構。

灣區捷運（ BART） 和公交（ Muni ）兩大機構官員表示，在沒有聯邦資金支持的情況下，將於今年秋天開始大幅削減公共交通服務路線，包括多條Muni公交線路關閉、周末停止BART服務。

目前尚不清楚，州府交通補貼是否會附帶一些立法者要求的任何政策條件，例如增加國家金融監督、補貼在短期內用於保障當前灣區交通服務現狀。

加州參議員威善高 (Scott Wiener) 表示，此項資金是確保加州公共交通未來發展的積極的第一步，也是解決財政懸崖的有意義的一步，在未來三年內，這一資金將消除多達一半灣區交通財政赤字。

雖然政府財政補貼將有助於穩定灣區的交通服務，但如果沒有長期補貼和削減運營成本， 依賴收票的公交和捷運系統未來幾年都會處於財政緊縮的狀況。

早在今年1月，紐森在明年的州府預算提案中削減了57億元的交通資金。加州立法機關必須在15日之前通過此項預算。舊金山市議會通過決議呼籲州府：「允許將多餘的聯邦公路資金一次性投資到交通運營中」。此項決議反映出官員擔心州立法機構預算草案中的資金提案對舊金山不利。資金削減將導致服務削減和票價收入損失加深。

灣區捷運上周表示，如果得不到州政府援助，他們將不得不把服務刪減到每小時僅一班列車，平日晚上9時之後和周末將取消服務，甚至還要關閉一些車站和路線。

舊金山市交通局局長譚林 (Jeffrey Tumlin) 表示，除非獲得額外資金，否則交通局最早將於今年夏天開始削減多達20條Muni公交系統線路。交通委員會已經計畫在2024年發行債券。

預算 灣區 舊金山

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