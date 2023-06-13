停止付貸款 Westfield放棄金山最大商場

Westfield集團已開始移交舊金山Westfield購物中心的管理權。（Getty Images）

在客流量和銷售量暴跌、百貨公司Nordstrom 宣布關閉後，舊金山 最大購物中心Westfield傳出同名經營集團將放棄這個商場，將它交給貸方管理。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Westfield已停止支付5億5800萬元的貸款 ，並將與其合作夥伴Brookfield Properties從本月開始移交這個位於市場街865號商場的控制權。

Westfield發出聲明說：「20多年來，Westfield為成功經營舊金山購物中心感到自豪。我們為這個物業進行了大量投資。鑑於舊金山市中心目前經營條件不佳，導致銷售額、店面使用率和客流量下滑，我們不得不做出艱難的決定，開始將購物中心的管理權移交給我們的貸方，以便讓他們可以物色其他接管人。」

舊金山Westfield擁有120萬平方呎的零售空間，以及30萬平方呎的辦公空間，其最大零售商Nordstrom的店面面積達31萬2000平方呎。Nordstrom已決定，在長達35年的租約於今年8月到期後關店。在Nordstrom關店後，舊金山Westfield的店舖出租率將下降至55%，遠低於Westfield購物中心的美國平均出租率93%。

儘管Westfield不再經營這個購物中心，但中心內的各個零售商店仍會繼續營業。

Westfield撤離舊金山市中心勢必將加劇Powell Street周邊地區的經濟衰退。除了Park Hotels & Resorts已停止支付舊金山兩大飯店聯合廣場希爾頓（Hilton San Francisco Union Square）和Parc 55的7億2500萬元貸款，舊金山Westfield旁的大型服飾店Old Navy也將在幾周內關閉。

上個月，Westfield將Nordstrom關店的部分原因歸咎於舊金山「環境不安全」，以及「對猖獗犯罪活動缺乏執法」。Westfield稱，舊金山前所未有的惡劣狀況，與他們在其他地區的物業相比，有非常明顯的差異。

在新冠疫情發生前，舊金山Westfield 2019年的銷售額為4億5500萬元，但2022年銷售額下降了約三分之一，跌至2億9800元。反觀位於矽谷的Westfield Valley Fair購物中心，在Eataly食品店開幕的帶動下，同期銷售額成長了66%，Westfield加州旗艦購物中心銷售額成長了26%，其美國平均銷售額也成長了23%。

2022年，舊金山Westfield的客流量共560萬人次，比2019年的970萬人次少了42%。