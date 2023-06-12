市史首例 屋崙13歲舉重少年入國家隊 市長盛桃慶賀

屋崙市長盛桃在場鼓勵惠特洛克（左）。（記者張曼琳╱攝影）

屋崙 市長盛桃（Sheng Thao)日昨到屋崙市舉重健身 中心「Speed Power Strength」，和社區一同為在中心訓練、年僅13歲的惠特洛克（Robert Whitlock）舉辦慶祝活動。惠特洛克是屋崙市有史以來首位參加國家隊的舉重運動員 ，很有機會將代表美國參加下一次的奧運會。

10日中午的慶祝活動中，盛桃讚賞「Speed Power Strength」團隊取得的成就，並呼籲幫助相關的「Lift us Foundation」基金會捐款，繼續支持青少年強精神力量、情感力量，讓屋崙年輕人有機會「培養成超級英雄」。

惠特洛克獲獎照片。（翻攝自Speed Power Strength的IG）

談到年僅13歲的惠特洛克在舉重界獲得的傑出成績，盛桃表示，他不僅將代表屋崙市，還將代表美國：「我們都在這裡為你們慶祝，因為你們是屋崙的孩子，我很高興在我們的城市能擁有這樣的健身中心。」

舉重健身中心「Speed Power Strength」的專業運動員。（記者張曼琳╱攝影）

盛桃表示，惠特洛克在作為一個傑出舉重運動員的同時，也是一個了不起的青年。他的兄弟姐妹也在健身中心訓練。

屋崙市長盛桃（中）和「Speed Power Strength」舉重選手以及林肯公園之友的孩子們合影。（記者張曼琳／攝影）

「兄弟姐妹仰望他，他們也想要像他一樣」，盛桃說，屋崙市需要更多像惠特洛克一樣的傑出青年，「我們所有人都有責任確保讓青少年擁有資源，能夠進入像這樣美麗的健身場地，接受優秀教練的指導」。

惠特洛克說：「這一天對我來說意義重大。我喜歡待在這裡，我喜歡舉重，它讓我在精神上和身體上變得更強壯。我迫不及待地想代表美國參賽。」

「Speed Power Strength」創始人詹金斯（Mike Jenkins）表示，他在大約十年前，就致力為屋崙市產生積極的影響、幫助年輕人充分發揮潛力，幫助他們成為超級英雄，「這讓我想到了超級英雄的要素，例如自信、勇氣、職業道德、聰明的意志力。假設這些要素配備在年輕人的身上，可成為強大的工具，加速他們的成功。」

屋崙市長盛桃與16歲菲律賓裔運動員卡布雷拉（右）。（記者張曼琳／攝影）

該中心另有一名16歲的菲律賓裔年輕運動員卡布雷拉（Anne Cabrera），即將到聖地牙哥加大讀書。她表示，媽媽就是舉重教練。自己自幼受媽媽薰陶、練習舉重，她在申請大學的文書中寫到關於舉重如何讓她在精神上充滿自信，以及在不熟悉的事物上挑戰自己的精神。

卡布雷拉表示，她上大學後也將繼續練習舉重。

「Speed Power Strength」和華埠社區組織林肯公園之友展開合作，將舉重這項運動傳播給華埠的年輕人。