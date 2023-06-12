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2天12人遭槍擊 金山華裔將連署 促市議會立法嚴控槍

記者李怡／舊金山報導
9日晚槍擊案發地點，周日街區已撤走了警戒線。(記者李怡╱攝影)
9日晚槍擊案發地點，周日街區已撤走了警戒線。(記者李怡╱攝影)

剛過去的這個周末，舊金山在9日（周五）晚與10日（周六）晚發生了兩起大規模槍擊案，分別造成九人和三人受傷。華裔社區居民呼籲當地政府嚴格控槍，保護社區居民的安全。

對於兩天內在舊金山發生兩起槍擊案件，一直關注社區安全的華裔居民呼籲嚴格控槍，讓民眾擺脫槍枝暴力威脅生活環境。居住於米慎區的華裔居民趙鑫表示，會發動鄰居簽字上書市議會，請求當地官員出台相關立法，嚴格控槍。

舊金山市長布里德透過社交平台發文表示，「各部門正在竭盡全力了解事情真相和原因，會盡快公布案情進展訊息」。她感謝警局消防單位及市總醫院迅速提供協助。

舊金山警察局長史考特（William Scott）針對周末接連發生的槍擊案件發文表示，槍擊暴力事件是不可接受的，「人們在舊金山不必擔心會成為槍枝暴力的受害者，我們正在努力調查案件，並會加強社區警力。 」

槍擊案發的前一天8日，加州州長紐森提出了美國憲法第28修正案的立法工作，主要針對提高槍械購買年齡至21歲，與全面實施對槍械購買者的背景調查。要想通過修憲案，必須獲得兩院三分之二的絕對多數同意，因此紐森打算爭取33州的支持後舉行修憲會議。但輿論認為，紐森此舉難度同樣非常高，因為共和黨主政的州，議會很難同意修憲案。

紐森提出的修正案有四個重點，一是提高購買槍械的年齡至21歲；二，全面背景審查；三，購買槍械的合理等待期；四，禁止平民購買突擊武器。紐森強調，不能違反憲法第二修正案是謊言。美國人民可以修改憲法，現在是時候修憲以結束槍械暴力的危機了。

9日晚上9時左右槍擊案件發生在舊金山米慎區（Mission District），地點在24街與Treat Avenue交叉口附近，九名受害者被送往醫院治療。

舊金山警方說：「已確認有九名受害者都沒有生命危險。據了解這是一起有針對性報復事件，不會對公眾造成威脅。目前已確認槍擊嫌疑人坎波斯（Javier Campos）與某幫派有聯結。」

10日晚據舊金山警察局表示，在舊金山Balboa Park社區海洋大道（Ocean Avenue）的一家商店內，兩男一女共三人被槍擊，受害者隨即被送往醫院，目前健康狀況不明。任何了解槍擊信息的民眾都可以撥打 415-575-4444報案，或發送短信至TIP411，可匿名舉報。

美聯社數據顯示，今年迄今全國已發生26起大規模槍擊事件，已導致131人死亡，此項數據創下歷史新高。

Balboa Park社區海洋大道（Ocean Avenue）一家商店內，兩男一...
Balboa Park社區海洋大道（Ocean Avenue）一家商店內，兩男一女10日遭槍擊。（受訪者供圖）

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