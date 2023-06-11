「陳果仁研究所」創辦人謝漢蘭：記錄過往悲劇 治癒仇恨創傷

謝漢蘭表示，癒合種族仇恨過程的關鍵，是 記錄過去和當下所發生的這些悲劇，讓更多人知道哪裡出了問題，以及需要做什麼。（記者葛歆睿 / 翻攝）

隨著種族仇恨犯罪和相關歧視事件的數量在全國範圍內持續增加，受到影響的個人、家庭、以及整個社區，應該如何治癒創傷呢？

在少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）9日舉辦的線上會議中，「陳果仁研究所」（Vincent Chen Institute）創辦人及作家謝漢蘭（Helen Zia）指出，即使在仇恨事件發生很久以後，創傷仍然會存在，「不僅在我們的靈魂中，而且在我們的身體中被吸收。」她說，「有人說，時間可以治癒所有傷口，但是時間是不夠的。 必須有所行動。」

謝漢蘭認為，癒合過程的關鍵是記錄過去和當下所發生的這些悲劇，讓更多人知道哪裡出了問題，以及需要做什麼。而除了記錄犯罪和痛苦本身，還要展示社區如何凝聚在一起。她透過分享自己的職業經歷，和參加民權運動的經驗，證明自己的這些體認。

1982年，在底特律做記者的謝漢蘭，親身報導了華裔陳果仁（Vincent Chi）被兩名失業的白人汽車工人當街打死一案。一方面，該案對所有亞裔 美國人都是一種創傷，因為每個人都是可能的攻擊目標。另一方面，對兩名行兇者的判決也引發了強烈的種族不平等感和不公正感。法官以「底特律人口以非裔 為主，且正在經歷蕭條，（殺害陳果仁的）那些人（白人男性）不是那種應該送進監獄的人」為理由，最終只判了兩名兇手緩刑，兩人從未坐過一天牢。

因為報導此案，謝漢蘭得以結識陳果仁的母親，並利用自己的新聞職業幫助她和亞裔社區，透過實際行動來改變現狀，從而消除悲傷、喚醒權益意識。他們還將陳果仁一案與數百年來給亞裔美國人和其他族裔的創傷連繫起來，並與非裔、拉丁裔、原住民以及支持少數族裔的白人站在一起，共同反對針對任何社區和種族的仇恨、不平等和不公正。

「因此，一場新的民權運動誕生了。」謝漢蘭說，「 我們帶來了更多的關注，將所有的點連結在一起，表明這不僅僅是一個單一事件，將它與歷史聯繫起來，並向其他社區展示整個背景，說明如何通過站在一起，我們可以真正做出改變。 」在她看來，這就是一個治癒的過程，社區也因此變得更強大，而且是以非常具體和實際的方式。

基於種族的仇恨與暴力從來沒有結束，在新冠肺炎疫情期間，針對亞裔的仇恨捲土重來。因此謝漢蘭在陳果仁遇害的40年後，於2022年，創辦了陳果仁研究所，透過多種語言分享當年發生的案件和審判的經過，以傳承和發揚民權運動精神，共同對抗種族歧視 和仇恨。

謝漢蘭還指出，了解、研究、承認過去之所以重要的另一個原因是，事物的本來面目可能會被扭曲，被有心人利用，為其他的目的服務。「40年過去了，當年判處殺害陳果仁兇手緩刑的法官的女兒，也是一名舊金山的教授，卻堅稱她父親當年的判決實際上是恢復性司法（Restorative justice）的典範。」謝漢蘭說，「說他是一個公正的例子，我完全不同意。他是一個不公正的例子。 也正因如此，我們必須知古知今，改過自新，從過去吸取教訓，不再重蹈覆轍。」