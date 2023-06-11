屋崙堵車搶劫1天2起 警方用中文提醒華埠居民注意安全

兩名持槍劫匪，光明正大的舉槍向駕駛座跑去，拉開車門。（受訪者提供）

屋崙 近來搶劫增加，治安不靖，屋崙警局6月10日在官方推特 上以廣東話發布了一段影片，提醒華埠 居民注意安全。

在視頻中，彭警官用廣東話提醒民眾，屋崙市搶劫案事件又增加，警局希望為大家提供一些安全提示。（記者張曼琳／截屏）

根據知情人士透露， ５月30日在屋崙66街（66th Avenue）500街區，一天內就發生兩起劫案，間隔僅幾個小時。警方發布中文推特表示，近期屋崙市搶劫事件有所增加，華埠居民外出時，務必保持警戒心，多留意周邊環境。

警局知情人士透露，第一起案件為武裝搶劫，發生在5月30日中午11時左右，受害者在警員抵達前離開了現場。從監視攝影機中可見，一名男性受害者上車後，一輛銀灰色的汽車突然倒車，堵住受害者的車輛。兩名持槍劫匪走下車，光天化日之下舉槍向駕駛座跑去，並拉開車門。

影片中可見，受害者受到驚嚇，舉起雙手任由搶匪搜刮財物。其中一嫌犯打開後車門搜索財物，甚至返回駕駛座打開後備箱查看財物，受害者全程坐在駕駛座上，舉起雙手，直到搶匪開車離開。

６月5日下午4時30分左右，據信是作案的同一輛銀色車輛被另一個監視攝影機拍到，兩名身穿黑色和紅色套頭衫的男性，分別從副駕駛座位和後排車座下車，加上司機，疑似這是一個至少三名劫匪的團夥。

知情人士還表示，第二起事件是一起劫車搶劫事件，涉及兩名嫌犯，其中一人持槍和撬棍。受害者涉及三名成年人，包括一位80歲長者，他們在一間餐廳的停車場遭遇持槍搶劫。

警方知情人士透露，屋崙市近期發生了不少類似案例，在劫車或搶劫之前，受害者的車輛會被故意堵住，希望居民在上車前保持警戒心。

6月10日中午，屋崙警局在推特發布了一條視頻，提醒居民注意安全。視頻中，彭（音譯，Peng）警官用廣東話說：「屋崙市搶劫事件又增加了，我們希望為您提供一些安全提示，其中包括遇到劫案時，應保持冷靜，不要反抗、始終注意周圍環境、不要被電子設備分散注意力、小心隨身財物（錢包、手機、珠寶等貴重物品）等，盡可能與他人同行，並在光線充足和人流量大的區域行走。」