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公共交通若減班 員工上班不便、顧客上門變少 餐廳營業更艱難

編譯組／舊金山綜合電
舊金山的公共交通財政問題，恐影響市區餐廳的營運。（美聯社）
舊金山的公共交通財政問題，恐影響市區餐廳的營運。（美聯社）

灣區大眾交通工具BART和Muni在財政懸崖的邊緣徘徊，舊金山餐館通勤的工作人員和潛在顧客的日子將更加艱難。

進出舊金山的大眾交通工具服務減少，帶給員工們很大的問題，儘管立法者最近做出了努力，但在沒有額外州政府資金情況下，交通上可能會有更多的削減措施。

BART多次表示，在沒有州政府資助情況下，可能會做出一些重大改變，包括減少列車的運行，並在晚上9時後完全停止服務，而舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）預計，到2025年，機構恐面臨1億3000萬元的赤字，迫使Muni大幅削減已經缺少大眾交通服務街區的服務。

如果沒有定期的捷運和公共汽車，許多餐館的工作人員，可能沒有可行的方法去上班，而顧客享受夜晚外出時，可選擇的交通工具就更少了。

即便是開車，人們也可能在經濟上負擔不起，因為舊金山市交通局最近提議，將舊金山的停車計費時間，從上午9時到下午6時延長到晚上10時，並增加周日清晨12時到晚上6時也要收費，每小時收費高達8、9美元。很多人擔心這種計費時間只會增加城市的 「厄運循環 」，因為灣區的郊區居民會選擇其他地方去吃飯，在那些不必擔心安全問題或支付天價停車費用的地方。官員們上周暫停了這一計畫，以待進一步考察。

資金緊張的Muni和BART，以及更高的停車費用，將使舊金山的低迷商業進一步陷入僵局。就在本周，金門餐廳協會董事會（Golden Gate Restaurant Association board）寫信給舊金山眾議員丁右立（Phil Ting），強調保持灣區公共交通資金的重要性，並將一份表格轉發給他們的通訊收件人，要求他們做同樣的事。

「這些交通系統對我們的員工上、下班至關重要，」該團體在信中寫道，「我們餐廳的大部分員工，每天乘坐BART或Muni通勤，沒有其他可靠的交通方式。公共交通也經常是我們顧客的最佳選擇。」該組織大約有800名成員，有更多的通訊訂戶，但目前還不清楚有多少人寫信給丁右立。

隨著加州6月15日預算截止日期的臨近，儘管舊金山參議員威善高（Scott Wiener）和全州其他立法者在敦促，目前尚不清楚州政府在公共交通資金方面是否會有任何變化。

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