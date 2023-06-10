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巧合？刻意安排？拜登、德桑提斯 19日同時訪北加州

編譯廖宜怡／綜合報導
拜登總統與佛州州長德桑提斯兩人都將在6月19日訪問北加州。圖為拜登去年10月前往佛州視察颶風災情時，與德桑提斯的合照。（美聯社）
拜登總統與佛州州長德桑提斯兩人都將在6月19日訪問北加州。圖為拜登去年10月前往佛州視察颶風災情時，與德桑提斯的合照。（美聯社）

不知是巧合，還是刻意安排，拜登總統和他明年大選可能遇上的對手，佛州州長德桑提斯，（Ron DeSantis）將同時於本月19日訪問北加州

白宮6日宣布，拜登此行將造訪灣區，但尚未透露地點和一直到21日的各項行程安排。

同一時間，加州共和黨人將在首府沙加緬度，為德桑提斯舉辦一場每人收費3300元的早餐會。德桑提斯剛將36名西語裔無證移民從德州送到沙加緬度，引起加州民主黨領導人的憤怒，稱德桑提斯是綁架犯。

聖荷西州大政治學名譽教授葛斯頓（Larry Gerston）說：「如果這是刻意安排的，我會很驚訝。這兩個人不會想要分享風頭，我認為這應該是巧合。」

由於加州民主黨選民人數是共和黨選民人數的兩倍，在初選不會面臨強勁對手的拜登，幾乎不必擔心會失去加州的選舉人團（Electoral College）選票。

對像德桑提斯這樣的共和黨人來說，加州是一個充滿敵意的地盤，但加州有很多口袋很深的金主可供兩黨候選人利用。

葛斯頓說：「我們會看到候選人不斷前來加州，最重要的原因是，加州是一部巨大的提款機，美國沒有其他州可以提供候選人比加州更多的資金。」

在4月正式宣布競選連任之前，拜登今年已經造訪加州兩次，1月到聖他克魯茲縣（Santa Cruz）視察嚴重的風暴災區，3月到蒙特利公園市討論遏制槍枝暴力的問題。

受到破紀錄通貨膨脹率、經濟不穩定、犯罪、南部邊境問題的影響，拜登的全國民意支持度一直難以提升。不過，加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）上個月進行的一項民調發現，加州整體有56%的選民支持拜登，民主黨人對拜登的支持率高達79%，無黨派選民對拜登的支持率為43%，而最支持拜登的地區是灣區，為62%。

德桑提斯入主白宮的最大障礙並非拜登，而是同屬共和黨的前總統川普。柏克萊政府研究院（Berkeley Institute of Governmental Studies）5月底進行的民調顯示，川普的加州共和黨選民支持度為44%，德桑提斯只有26%。

加州 拜登 德桑提斯

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