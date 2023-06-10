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舊金山機場重飛頻傳 機長、塔台互槓

編譯組／舊金山電
舊金山機場5月兩次班機重新著陸事件，加劇塔台與機長間衝突。（美聯社）
舊金山機場5月兩次班機重新著陸事件，加劇塔台與機長間衝突。（美聯社）

5月12日，聯合航空公司1390號航班的飛行員兩次嘗試降落舊金山國際機場，都被SFO塔台指示繞航。該飛行員在聖馬刁縣上空盤旋時，通過無線電抨擊機場塔台，塔台管制員建議飛行員提交一份關於該事件的報告。

目前還不清楚這名飛行員最終是向他的航空公司還是向聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）提交了報告。這架原定於下午4時50分左右降落的飛機，在下午5時20分左右安全降落在28號跑道上。

航空專家說，SFO的這一事件說明了繁忙的半島機場的空中交通管制系統存在的問題。據紀事報此前報導，5月19日，兩名飛行員在空中發現一架西南航空公司（Southwest Airlines）的飛機擋住了他們降落的跑道，不得不放棄在SFO降落。前商業飛行員告訴該報，5月12日和5月19日的遭遇說明，機場已經爆滿，往往只有兩條平行的狹窄跑道供抵達和離開的飛機使用。

聯邦航空總署應紀事報的要求審查了這兩起事件，發現管制員安全地處理了這些事件。

繞航是一個航空術語，指中止降落，是每個飛行員訓練的一部分。大多數繞航並不被認為是危險的，但一架飛機在同一次抵達時發生兩次是不尋常的，而且飛機越靠近地面上的另一架飛機，風險就越高。

根據聯邦航空總署的數據，在2022財政年度，SFO有0.4%的到達航班（大約每250架中有1架）導致中止降落，這是全國主要機場的平均水平。SFO的數字比前一年的0.2%有所上升。FAA告訴紀事報，自去年10月1日以來，該機場已經發生了約250次繞行，平均每天超過一次。上個月，聯邦航空局宣布撥款1億元，幫助減少全國12個機場的跑道事故。

機場 舊金山

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