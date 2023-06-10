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中美文化藝術協會舉辦 青少年歷史常識比賽 22日登場

記者張曼琳╱舊金山報導
7日中午，中美文化藝術協會在華埠舉行記者會，宣布比賽消息。（記者張曼琳／攝影）
7日中午，中美文化藝術協會在華埠舉行記者會，宣布比賽消息。（記者張曼琳／攝影）

中美文化藝術協會（American Chinese Cultural and Art Association）將在7月22日舉辦第五屈青少年歷史常識比賽，歡迎16歲至18歲青少年參與。

現任會長蘇淑君（中）指出創會的三項宗旨。（記者張曼琳／攝影）
現任會長蘇淑君（中）指出創會的三項宗旨。（記者張曼琳／攝影）

中美文化藝術協會7日在華埠舉行記者會，宣布比賽消息。現任會長蘇淑君表示，中美文化藝術協會為501c3 非牟利組織，創辦人為林炳昌。他於2007年3月底成立這一組織，在時任舊金山市長紐森的大力鼓勵與支持下，為舊金山灣區提供文化藝術活動，至今已超過16年。

蘇淑君說，協會創會宗旨有三點，一為是要弘揚中美文化藝術；二為倡導華裔青少年研習中華歷史與傳統文化；三為繁榮華埠經濟發展。

創辦人為林炳昌（中）感謝各位參與籌備比賽的董事和校長，回顧創辦協會的宗旨，呼籲青...
創辦人為林炳昌（中）感謝各位參與籌備比賽的董事和校長，回顧創辦協會的宗旨，呼籲青少年踴躍報名參加。（記者張曼琳／攝影）

創辦人林炳昌感謝各位參與籌備比賽的董事和校長。他回顧了創辦協會的宗旨，並呼籲青少年踴躍報名參加，以及僑社各界、校方、家長大力支持。

第一副主席譚國亮表示，本次比賽旨在宣揚中華優美的傳統文化知識，鼓勵華裔子弟認識與瞭解中華優秀文化的內涵，讓更多青少年瞭解中華民族地大物博，从小培養他們有道德、品質高尚的人生觀：「現在社會上出現很多不良傾向，吸毒、打架，搶殺，嚴重影響社會以及社區安全。我們籍著舉辦活動的機會，希望更多學生成為高尚有品德的人，走向社會多作貢獻。」

本次青少年歷史常識比賽將在7月22日上午11時皇宮酒樓3樓舉辦。參賽年齡在16歲至18歲，目的是為鼓勵青少年學習中國歷史文化。比賽將選出冠軍、亞軍、季軍及殿軍四名，分別獎勵冠軍400元、亞軍300元、季軍200元、以及殿軍100元，還會有該協會和政府官員頒發出獎狀。

比賽報名至7月10日（星期一）截止。報名投寄地址：PO Box 170355 ,San Francisco, CA 94117。有如任何問題，可撥打會長蘇淑君電話415-793-3679、第一副主席譚國亮電話415-531-6733，或林杓勵電話510-501-8726。

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