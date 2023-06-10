紐森削減公共交通預算20億元 加州議員威善高提案促逐年恢復

州參議員威善高召開中文媒體記者會，談州府交通預算問題。（記者張曼琳／攝影）

加州參議會將於6月15日投票表決州預算 案，今年加州約有320億元預算赤字，州參議員威善高（Scott Wiener）為此9日在舊金山 舉行中文媒體記者會，表示他將把主要的注意力放在「防止公共交通預算削減」問題上。

威善高在記者會上表示，州長紐森 （Gavin Newsom）和立法機構之間達成的最終預算協議將於12日公布，參議會也將於15日對其進行投票。威善高表示，他特別關心公共交通機構的資金問題。他說，灣區捷運（Bart）、舊金山公共交通系統Muni和東灣AC Transit等其他交通機構，無法恢復2019年疫前的載客量，如州政府不採取任何措施，在接下來12至24個月內，在疫情流行期間維持公共交通機構的聯邦緊急資金將耗盡，這對灣區影響重大。

第一，在聯邦緊急資金耗盡後，「這些機構將不得不大幅削減服務，」威善高表示，所以捷運可能會周末停擺，並將工作日的末班車從午夜提前到晚上9時，也可能取消部分路線。Muni則可能不得不取消15至20條完整的大眾運輸路線，「這將對人們的出行造成極大的傷害，尤其是長者和學生，以及需要公共交通通勤的低收入人群，這也將使得我們的高速公路和當地道路擁堵問題更加嚴重。」

威善高表示，紐森提出的預算從公共交通預算中削減20億元後，他已提交了一份正式請求，未來五年內每年增加10億元的基礎上，恢復20億元預算。

第二，威善高認為，公共交通機構大幅削減服務後，也將破壞減碳排放的氣候目標，並破壞城市住房政策。他說，「我們正試圖將新住房集中在公共交通附近，削減公共交通預算，只會嚴重損害舊金山市中心的復甦能力，因為舊金山市中心完全依賴公共交通。」

因此，儘管紐森提議削減20億元的公共交通資金，但參議會仍努力為基礎設施提供資金。

第三，威善高非常關注的領域，是為患有嚴重精神疾病、嚴重吸毒成癮以及無家可歸者提供幫助。他說：「我們想讓這些沒有能力為自己做決定的人得到城市的照顧。」他透露，今年他與同事合作提出兩項法案，試圖「挽救這些人的生命」，他也指出，舊金山市長布里德是這法案的支持者。

威善高提及了他參與主導的住房法案，包括允許教堂和其他宗教機構以及非營利性大學，在他們的土地上建造100%的經濟適用房的SB423法案以及SB423住房法案等。威善高表示，他主張透過街市（Street festival）幫助小企業，以及SB76法案立法要求保險公司為20歲以下的青少年心理健康狀況，提供更多保障，並支持州長提議在全州範圍內，為精神健康設施支付債券，以幫助城市街道治安等。