我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

紐森削減公共交通預算20億元 加州議員威善高提案促逐年恢復

記者張曼琳／舊金山報導
州參議員威善高召開中文媒體記者會，談州府交通預算問題。（記者張曼琳／攝影）
州參議員威善高召開中文媒體記者會，談州府交通預算問題。（記者張曼琳／攝影）

加州參議會將於6月15日投票表決州預算案，今年加州約有320億元預算赤字，州參議員威善高（Scott Wiener）為此9日在舊金山舉行中文媒體記者會，表示他將把主要的注意力放在「防止公共交通預算削減」問題上。

威善高在記者會上表示，州長紐森（Gavin Newsom）和立法機構之間達成的最終預算協議將於12日公布，參議會也將於15日對其進行投票。威善高表示，他特別關心公共交通機構的資金問題。他說，灣區捷運（Bart）、舊金山公共交通系統Muni和東灣AC Transit等其他交通機構，無法恢復2019年疫前的載客量，如州政府不採取任何措施，在接下來12至24個月內，在疫情流行期間維持公共交通機構的聯邦緊急資金將耗盡，這對灣區影響重大。

第一，在聯邦緊急資金耗盡後，「這些機構將不得不大幅削減服務，」威善高表示，所以捷運可能會周末停擺，並將工作日的末班車從午夜提前到晚上9時，也可能取消部分路線。Muni則可能不得不取消15至20條完整的大眾運輸路線，「這將對人們的出行造成極大的傷害，尤其是長者和學生，以及需要公共交通通勤的低收入人群，這也將使得我們的高速公路和當地道路擁堵問題更加嚴重。」

威善高表示，紐森提出的預算從公共交通預算中削減20億元後，他已提交了一份正式請求，未來五年內每年增加10億元的基礎上，恢復20億元預算。

第二，威善高認為，公共交通機構大幅削減服務後，也將破壞減碳排放的氣候目標，並破壞城市住房政策。他說，「我們正試圖將新住房集中在公共交通附近，削減公共交通預算，只會嚴重損害舊金山市中心的復甦能力，因為舊金山市中心完全依賴公共交通。」

因此，儘管紐森提議削減20億元的公共交通資金，但參議會仍努力為基礎設施提供資金。

第三，威善高非常關注的領域，是為患有嚴重精神疾病、嚴重吸毒成癮以及無家可歸者提供幫助。他說：「我們想讓這些沒有能力為自己做決定的人得到城市的照顧。」他透露，今年他與同事合作提出兩項法案，試圖「挽救這些人的生命」，他也指出，舊金山市長布里德是這法案的支持者。

威善高提及了他參與主導的住房法案，包括允許教堂和其他宗教機構以及非營利性大學，在他們的土地上建造100%的經濟適用房的SB423法案以及SB423住房法案等。威善高表示，他主張透過街市（Street festival）幫助小企業，以及SB76法案立法要求保險公司為20歲以下的青少年心理健康狀況，提供更多保障，並支持州長提議在全州範圍內，為精神健康設施支付債券，以幫助城市街道治安等。

預算 舊金山 紐森

上一則

中美文化藝術協會舉辦 青少年歷史常識比賽 22日登場

下一則

亮相員工大會 查克柏格疫後首現身

延伸閱讀

威善高中文媒體記者會 致力防止公共交預算削減

威善高中文媒體記者會 致力防止公共交預算削減
應對毒品危機 得先邁出一小步

應對毒品危機 得先邁出一小步
洛城新語╱應對毒品危機 得先邁出一小步

洛城新語╱應對毒品危機 得先邁出一小步
金山市議會籲請州長交通紓困 以免灣區捷運、Muni大減班

金山市議會籲請州長交通紓困 以免灣區捷運、Muni大減班
邪教謀殺犯 上訴法庭准假釋

邪教謀殺犯 上訴法庭准假釋

熱門新聞

狼獾在加州非常罕見，2008年至2018年期間在加州記錄了一隻狼獾，在此之前，最後一次在加州確認金剛狼目擊事件是在1920年代。（CDFW提供）

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

2023-06-03 19:49
許多舊金山人在疫情初期離開城市，根據數據，收入最高家庭通常搬往度假小鎮或其他主要大都會區，平均收入最低家庭則大部分留在加州。(Getty Images)

舊金山出走潮 有錢人最愛搬去這座滑雪小鎮

2023-06-02 23:35
舊金山聯合廣場希爾頓和Parc 55兩大飯店的業主已停止償還貸款，準備放棄舊金山市場。（電視新聞截圖）

撤出金山 聯合廣場希爾頓、Parc 55兩大飯店業主將脫手

2023-06-06 01:45
女子成功阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手。（截取自視頻）

女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

2023-06-09 18:44
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）本月8日上午在門洛公園（Menlo Park）員工大會上亮相，圖為之前他親自拿著Quest 3介紹的影片。（翻攝自查克柏格臉書）

Meta執行長查克柏格現身亮相：AI領域有大突破

2023-06-08 18:58
許多舊金山人在疫情初期離開城市，根據數據，收入最高家庭通常搬往度假小鎮或其他主要大都會區，平均收入最低家庭則大部分留在加州。(Getty Images)

舊金山富豪外移都搬去哪兒？最愛這座滑雪小鎮

2023-06-03 02:02

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打