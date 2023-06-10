入住聖荷西酒店 女子險被撬門闖入

嫌疑人使用一種看起來像鐵絲衣架的奇怪工具企圖從外面打開酒店房門。（截取自視頻）

根據NBC Bay Area報導，一名女子出差時入住聖荷西機場 智選假日套房酒店（Holiday Inn Express & Suites San Jose Airport），遇到晚上有人企圖用一種奇怪的工具，從外面打開她的房門。她用手機 拍下了這毛骨悚然的一幕。

根據影片顯示，嫌疑人使用的裝置看起來類似於鐵絲衣架，但設計更為複雜，通常用於打開車門或升起窗戶。該女子表示，當看到它從門下伸進來時驚呆了。但能夠阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手，同時打電話給酒店前台尋求幫助。酒店工作人員及時趕到，和女子一起與嫌疑人對峙。

女子表示，當天早些時候從貓眼中看到這對男女敲她的房門，當時她沒有理會，並給酒店工作人員看了她拍到的影片。嫌疑人聲稱他們在找朋友，但敲錯了門，並在警察 到達前得以逃脫。

事後女子表示，遇到類似情況不要驚慌，保持冷靜並尋求幫助。她還強調在這種情況下透過酒店聯繫警方的重要性，因為這會提醒其他當地酒店注意潛在的竊賊。此外，嫌疑人通常會在房間內沒人的時候下手，透過開燈、製造噪音和在房間門上貼上「請勿打擾」的標誌，也可以幫助防止類似事件發生。