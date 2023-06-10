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企業續出走 金山辦公室空置率創29.4%新高

編譯吳日君／9日綜合報導
企業紛紛退出舊金山辦公室租賃市場，舊金山辦公室空置率於3月底創下29.4%歷史新高。(Getty Images)
企業紛紛退出舊金山辦公室租賃市場，舊金山辦公室空置率於3月底創下29.4%歷史新高。(Getty Images)

「Skillz」是一家支援行動影音遊戲競賽組織者的科技公司，已關閉舊金山總部並搬至拉斯維加斯，在賭城西南方買進一座3萬6045平方英尺的建築，可容納約200名員工。

Skillz公司位在舊金山地址1061 Market St.辦公大樓的租約，早已於2020年3月到期，疫情期間，員工遠距工作。公司最終決定投資拉斯維加斯，加入遠端辦公室行列，離開舊金山市中心市場街區域(Mid-Market)，但仍將在中半島聖馬刁保留一個衛星辦公室。

Skillz總裁羅斯維吉(Jason Roswig)表示，公司搬遷的決定，主要是基於地理位置的人才庫，以及未來人才所在地點。灣區目前仍有許多人才，將持續在當地擁有業務，拉斯維加斯則可能是Skillz未來發展地點。他讚許拉斯維加斯的娛樂產業與勞動力，是搬遷總部的催化劑，拉斯維加斯內華達大學等學術機構，正投資發展當地科技人才。

目前Skillz擁有約200名員工，並持續招聘，但尚未盈利。公司主要業務是舉辦行動遊戲賽程，提供現金獎勵，第一季度每月有38萬6000名付費用戶。不過，今年首個季度的財務報告淨虧損3560萬元，收益則為4440萬元，與2022年第一季度相較，減少52%。

舊金山1061 Market St.地點的租賃地產公司「Kidder Mathews」房地產經紀人豪塞爾(Evan Housel)表示，這棟佔地6萬5600平方英尺的建築大樓內，現有一半辦公室空置。不過，有多筆租賃交易正在進行中，交易對象主要是非營利機構租戶。

他指出，租賃市場正逆風前進，房地產經紀人需加倍努力吸引租戶，除了空間租賃之外，過程當中，房地產公司的質量、財務實力與持久力也相當重要，才可在低迷時期堅持下去。這棟建築大樓靠近市政中心捷運(Civic Center BART)與Muni站，也是近期進行整修與可隨時進駐的創意辦公室空間。

在同一個街區內，Huckleberry Bicycles與World of Stereo公司也於疫情期間關閉，並搬到舊金山其他地區。Uber、Reddit與Block等企業，也已離開舊金山或計畫離開，數個街區之外的Nordstrom及Old navy也已關閉。

舊金山辦公室空置率於3月底創下29.4%歷史新高，許多科技業工作者仍遠距工作，市場街中心地區地區辦公室幾乎已被清空。

舊金山 房地產 疫情

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