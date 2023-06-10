布里德：金山低收戶訪博物館 去年高達13萬人次

舊金山市長布里德宣布，舊金山博物館全民計畫的成功。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市長布里德（London N. Breed）和舊金山市財務長何世豪（Jose Cisneros）宣布，舊金山博物館 全民計畫（San Francisco Museums for All Program）取得成功。最新報告顯示，該計畫在2022年被使用超過13萬次，為25萬名低收入市民提供免費進入博物館的機會。

布里德辦公室9日發布聲明指出，舊金山博物館全民計畫被低收入的舊金山居民使用超過13萬次，他們免費進入了舊金山市22個博物館和文化機構。布里德說：「我們在2021年做出了正確的決定，當時我們決定將該計畫永久化並全年實施。」她表示，「所有的舊金山居民，無論收入多少，都應該有機會體驗我們社區中不可思議的藝術和文化機構所提供的歡樂、靈感。我要感謝我們所有的博物館和文化機構，在這個重要項目上與我們合作。」

舊金山博物館全民計畫，允許領取舊金山公共服務機構管理的公共福利 （例如 Medi-Cal 和 CalFresh）的居民享受福利，這些居民在參觀任何博物館或文化機構時，只要出示他們的福利卡和舊金山居住證明，最多可獲得四張免費門票。據了解，將近三分之一的舊金山居民，至少擁有其中一項公共福利。

「博物館屬於我們所有人，」何世豪說，「舊金山擁有世界一流的博物館和文化機構，但太多的舊金山居民負擔不起門票。 計畫證明，當我們消除成本障礙時，更多居民將參與城市的文化生活。」

根據一份最新報告顯示，所有社會經濟背景的人都對參與舊金山文化生活和機構有很高的需求。作為該項調查的回應，參與全民計畫的博物館報告表示支持，因為計畫增加了參觀者的種族和經濟多樣性。

舊金山博物館全民計畫於2019年夏季進行了試點。在2021年6月，布里德、何世豪共同宣布將成為永久性計畫，並允許接受Medi-Cal的人也可免費入場。此外，舊金山市府鼓勵所有博物館和文化機構參與計畫，並開展了全市範圍的外展和宣傳活動。

舊金山美術博物館（包括de Young 和 Legion of Honor博物館）館長兼首席執行官Thomas P. Campbell表示，「為整個社區提供博物館造訪機會是我們的首要任務，」他說，「舊金山博物館全民計畫是消除障礙和打開博物館大門的關鍵，使我們的畫廊中收藏和展出的藝術，能夠豐富更多舊金山社區成員的生活，透過為更多世代的居民和遊客提供免費入場，該計畫將對子孫後代產生影響。」