亮相員工大會 查克柏格疫後首現身

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）本月8日上午在門洛公園（Menlo Park）員工大會上亮相，圖為之前他親自拿著Quest 3介紹的影片。（翻攝自查克柏格臉書）

Meta執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）8日上午在門洛公園（Menlo Park）員工大會上亮相，這也是疫情 後查克柏格第一次親自現身會議，他除了強調Meta在AI上也有令人難以置信的突破外，同時也提到了元宇宙 的未來發展，以及Meta員工生成式AI「黑客松」（hackathon）活動。針對蘋果日前推出的虛擬穿戴裝置Vision Pro，查克柏格笑說，一台3499元的價格實在太貴了。

疫情期間查克柏格都以線上會議方式與員工開會，8日是疫情結束後他首度在門洛公園總部親自現身亮相。Meta日前宣布，要求員工每周回公司上班三天，過去因為疫情而封閉、不讓外人進入的總部，日前也宣布將於7月1日正式開放訪客進入，等於正式宣告疫情結束。

查克柏格8日一開始就談到了過去三波裁員，認為有助於公司組織更為精簡，也能讓公司專注於需要發展的計畫。另外，他則提到AI。查克柏格說，Meta已將生成人工智慧模型整合到元宇宙中的內容，AI 也能幫助創建元宇宙的 3D 視覺效果。

查克柏格表示，Meta正在為員工提供多種內部生成人工智慧工具的訪問權限，以幫助開發原型，Meta同時也正在鼓勵員工參與生成式AI黑客松活動，來展示大家的人工智慧計畫。此外，Meta也同步計畫為 Instagram用戶推出一項服務，允許用戶透過文本提示修改照片，並在應用程式的故事功能中分享照片。

會議中，查克柏格也主動提起蘋果日前推出的虛擬穿戴裝置Vision Pro，他笑說，一台3499元的價格實在太貴了。據了解，Meta今年秋季即將推出的Meta Quest 3價格為499.99元，是蘋果的Vision Pro的1.5折而已。

查克柏格仍相當看好元宇宙未來能帶來的生活改變。Meta目前元宇宙相關的投資金額已達150億元，最快今年秋天將亮相新一代的裝置。