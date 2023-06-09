都布林市首位華裔市議員 胡欣競選市長起跑

都布林史上首個華裔市議員胡欣，8日舉行生日會和競選市長起跑活動。 （記者劉先進 ╱攝影）

都布林市史上首個華裔市議員胡欣（Sherry Hu），8日舉行生日會和競選市長起跑活動。不少民選官員到場支持。胡欣的競選綱領是，希望創造更安全的城市，培育繁榮的企業，提升生活品質，保護環境，推動一個以愛和關心為基礎的社區。

角逐市長 更多機會做貢獻

胡欣是第一代移民，在內布拉斯加大學林肯分校拿到建築工程博士學位，後來在該校擔任助理教授。在綠色建築和環境可持續性領域工作。隨後，她參與創辦了一家物聯網公司和教育 諮詢公司。

胡欣說，決定在2020年競選市議員時，是回應各界對華人社區的呼籲。「雖然我們有很多亞洲人口，但經常發現自己在公共活動和決策系統中沒有得到充分的代表。這場競選非常激烈，共有九位候選人爭奪兩個席位。我取得不錯的勝利，不僅贏得了選舉，而且創造至今為止該職位獲得的最高選票。」

胡欣說，都布林有55%的亞裔 ，其中以華裔和印度裔居多。很多人對城市運轉不了解，她擔任市議員的一個職責，就是作為橋樑，將相關資訊、解決問題的方法告訴居民。此外，也針對很多事情做決策。比如城市內超過4萬5000元的資金使用都需要經過市議會批准。此前，城市西邊山上，教會擁有一塊土地。各界探討如何使用，或建設療養院公寓，或打造居民住宅。最終她利用自己的建築背景專業，投票支持建設療養院，並獲得通過。

她說，市長對城市的未來發展、規畫有重要和決定性作用。現任市長到期即將空缺，希望參與2024年的角逐，有更多機會做貢獻。競選官網是https://www.sherryhu.com/。

競選政綱 安全為首

胡欣說，安全是城市的首要任務。民眾生活品質取決於一個安全的社區。「我堅決主張採取積極的方法，利用攝像頭等先進技術、現代警務實踐和零容忍的暴力犯罪政策。重要的是要有一支可見且負責的警員和消防隊伍，同時擴大社區警戒計畫，增加學校資源警員的存在，保護孩子。」

胡欣說，繁榮的企業是都布林為居民提供最好服務的關鍵。希望建立支持本地就業增長的基礎設施，抓住城市發展的機遇。她還期望打造高品質的生活。致力於不斷改善基礎設施、公園和公共服務，確保與多元化社區的不斷變化的需求相適應。她是高質量公共教育的堅定擁護者。承諾與都布林學校密切合作，提升所有學生的教育體驗。

民選官員讚 才華愛心兼備

阿拉米達縣議員郝伯特（David Haubert）說，自己和胡欣是多年好友，恭喜她做出決定競選市長，「你前面的路很長，也有很多支持者，想競選成功，攀上頂峰，不是一日之功」。

前州眾議員 朱感生說，胡欣受過良好教育，非常平易近人。這對一個當選的官員來說，至關重要。她能與任何人交談，也是個不錯的傾聽者，「我們談了很多加州的問題。她對很多情況瞭如指掌，且有同理心。」

佛利蒙市長高敘加稱讚胡欣有教養、有才華、有愛心、有激情的亞洲同胞，也是未來的姐妹市長。目前已成立了亞裔市長聯盟，「這個時刻很重要。我們看到了疫情帶來的很多挑戰，不僅在健康方面的物理影響，或對企業的財務影響。也是對領導人的挑戰。很高興能與胡欣一起工作，在許多問題上，我們需要相互支持。」