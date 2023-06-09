修正預算 屋崙獲2700萬撥款 消防車免輪流停運

屋崙市長盛桃等宣布，恢復消防局的服務，保持24號消防站的24輛消防車運營，確保消防局能夠繼續有效和公平地應對全市的火災和緊急醫療事件。（取自盛桃推特）

屋崙 市長盛桃與新任市行政長官強森（Jestin Johnson）、消防局長弗利曼（Reginald Freeman）、市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、議員卡爾布（Dan Kalb）和法夫（Carroll Fife）8日聯合宣布，對此前提出的「一體屋崙」（One Oakland）2023到2025雙財政年度預算 草案，進行一項重要修正，恢復消防局的服務，保持24號消防站的24輛消防車運營，確保消防局能夠繼續有效和公平地應對全市的火災和緊急醫療事件。

此前，盛桃表示，希望填補3.6億元、屋崙歷史上最大的赤字，並對關鍵的社區優先事項進行亟需的投資 ，在預算中原本打算對24號消防站的消防車輪流停用。但消防局3月宣布，得到一筆聯邦撥款，彌補了資金短缺。

盛桃稱讚消防局弗利曼局長和消防局團隊在獲得聯邦應急管理署SAFER撥款（即充足的消防和應急回應人員配備撥款）方面所做的工作，拿到2700萬的資金。現在預算可以進行修正，確保屋崙在全市範圍內保持現有的消防服務水準，消防局能夠繼續有效和公平地服務整個城市。市議長勵琪，將在下周一將預算修正案提交給市議會。

盛桃還表彰了上個月宣布退休的局長弗利曼，他將在9日離職，服務消防局22年。盛桃說，感謝他始終體現了屋崙的公平價值觀，並確保在他領導下的員工始終履行承諾，照顧每個人，特別是那些最需要幫助的人，「由於你的貢獻，這個城市更安全、更強大、更有活力。」

弗利曼表示，擔任屋崙消防局長是一生的榮譽，也為過去兩年中取得的所有成就感到非常自豪，「如果沒有我們所有成員的貢獻，這是不可能的。」