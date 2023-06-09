華童遭流彈錯殺案 1嫌認罪 另外2嫌下月再出證 料不認罪

不滿2歲的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺。（本報資料圖）

不滿兩歲的華裔 男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派 槍戰中被流彈所殺。三名涉事嫌犯之一傑克遜（Johnny Jackson）8日認罪。另外兩人畢文斯（Ivory Bivins）和格林（Trevor Green）下月再出庭聽證，料將不認罪。

8日一早，涉事的三名嫌犯分別在屋崙法院大樓（Rene C. Davidson Courthouse）過堂。此前，被阿縣高法官巴頓（Scott Patton）駁回謀殺控罪的傑克遜，在法庭上對持有槍枝的指控認罪，預計很快會有判刑結果。但另外兩名嫌犯，22歲的列治文市居民格林和24歲的畢文斯，安排在下月舉行聽證會。預計二人將不認罪，案件可能會開庭審理。

當日的過堂為上月初步審訊結束後進行的簡短傳訊（Arraignment)。下次開庭日期為7月25日。

格林的辯護律師蒙特在法庭大樓前接受媒體訪問，她表示將繼續為格林受到的指控，包括與幫派有關加強罪名鬥爭。（記者張曼琳╱攝影）

當日，格林的辯護律師蒙特（Laurie Mont）在法庭大樓前接受媒體訪問，她表示，將繼續為格林受到的指控，包括與幫派有關加強罪名鬥爭，稱「執法部門抓錯人了。」

蒙特還贊同現任阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）撤銷「特殊情況」（Special circumstances)罪名的決定，「我認為這是一個正確的決定。」蒙特說。但儘管如此，她表示，格林面臨的其餘指控仍過於嚴厲，可能會有數十年的牢獄之災。

男童Jasper Wu的家人已遠離加州，但他們正在密切關注案件的進展。其代表律師，阿縣退休檢察官 Norbert Chu表示，吳家已經了解這一最新決定。他們對該案的立場保持不變，將繼續要求檢察官尋求對嫌犯最大程度的懲罰。

Jasper Wu一案自發生以來，就引發社區廣泛關注，近期更是因為對嫌犯的罪名起訴問題，讓去年底新上任的阿縣地檢長官善貞備受爭議。前任地檢長歐瑪莉（ Nancy O’Malley ）指控三名被告謀殺罪和一系列的加刑（ Enhencement）及「特殊情況」重罪，如果罪名成立，附加條款將剝奪嫌犯的假釋資格。

上月嫌犯傑克遜謀殺罪被駁回後，本周官善貞決定繼續指控格林和畢文斯犯有謀殺罪和幫派活動重罪，但取消了其面臨的「特殊情況」，包括從汽車上開槍射擊，以及作為活躍幫派成員故意殺人。對此，官善貞在7日發出的一份聲明中表示，將繼續追究這些嚴重指控的責任。如果罪名成立，畢文斯將面臨 265年至終身監禁，格林面臨175年至終身監禁，傑克遜面臨3年監禁。

根據「舊金山標準報」報導，雖然官善貞取消「特殊情況」似乎是因為法律上的技術問題，但有相關法律機構認為，官善貞在試圖逆轉前任地檢長做出的決定，幾名嫌犯可能會面臨無期徒刑，但也可能有資格獲得假釋。

全國亞太裔檢察官協會（The National Asian Pacific Islander Prosecutors Association）正在起草一封信，反對官善貞做出的將嫌犯終身監禁的言論。該協會認為官善貞提出的指控，實際上可能允許嫌犯有資格獲得假釋。該協會在此前也曾致函灣區華裔社區譴責官善貞的言論。