毒品交易猖獗 舊金山縣警局部署打擊小組

舊金山縣警局長宮本宣布將部署應急小組，逮捕毒品罪犯並讓吸毒者強行接受治療。（美聯社）

舊金山 縣警局長宮本(Paul Miyamoto) 8日在市府廣場舉辦記者會，宣布將部署應急服務小組（Emergency Services Unit, ESU），來應對舊金山田德隆（ Tenderloin ）和南市場街（SoMa）猖獗的毒品 交易，逮捕毒販及癮君子，迫使吸毒者接受治療，以更強硬和更嚴厲的措施應對舊金山的芬太尼毒品危機。

應急服務小組將由130名縣警員代表組成，每8人一組，加班加點，從6月底開始，為期6個月。為保護警員安全，舊金山縣警局未透露在何時何地有多少小組警員出警執法。

宮本表示，根據新的部署，警員將逮捕販毒者，以根除露天毒品交易市場，並幫助吸毒者接受治療。同時，不排除會逮捕街道上的癮君子，讓他們接受治療服務。他指出，儘管不提倡對吸毒受害者實施更嚴厲的懲罰或增加監禁，但解決芬太尼危機需要正面強硬的方法，來打破癮君子自我毀滅的循環。「雖然逮捕和關押癮君子是不受歡迎的立場，但它可能是解決目前危機的關鍵途徑，需要成為多管齊下方法的一部分 」。

舊金山市長布里德宣布緊急應對芬太尼危機後，全市執法機構已加強對毒品交易和吸毒人員的執法力度。宮本表示，自5月30日以來，已有58位吸毒者在田德隆和南市場街區被逮捕。

舊金山縣警局長宮本宣帶，將部署應急小組，逮捕毒品罪犯並讓吸毒者強行接受治療。（記者李怡／攝影）

據縣警局稱，在過去一周因違反公共醉酒或持有毒品法律而被捕的58人中，有25人是拉丁裔、23人是白人、9人是非裔、1人是原住民。超過一半的人自稱無家可歸，24%的是外國居民，21%是舊金山居民，另有2%身分不詳。

舊金山警察 局局長史考特表示，警察局已派出八名警官和一名警官開展逮捕毒品販賣和吸毒人員的工作。現在必須扭轉在舊金山公共場所和街道上可以公開吸毒的局面。

當下舊金山警察局已經在實施布里德提出的新「醉酒拘留試點計畫」。根據法律，警察可逮捕並傳喚自殘或暴力吸毒者。被捕者將被監禁數小時，獲釋後將接受戒毒治療。如果同一人被逮捕三次，將面臨刑事指控或通過法庭程序接受治療。

市長辦公室表示，在計畫實施的第一周，逮捕了25人，其中還沒有人在獲釋後接受藥物治療。目前一些被捕者被送進監獄，等待市長計畫開放新的拘留地點。

今年前三個月舊金山市已有200多人死於吸毒過量，與2022年同期相比，前三個月增加了41%。但也有反對逮捕吸毒者稱，研究顯示，逮捕吸毒者不會有效解決城市的公共衛生危機。逮捕街頭小販和吸毒者無助於結束毒品的供應或需求，監禁還會增加吸毒過量的可能性。

舊金山地檢官謝安宜、市議員麥德誠、司嘉怡、安世輝等以及眾多縣警警員共同出席了記者會，支持宮本警長提出的決策計畫。