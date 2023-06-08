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印航飛金山班機迫降俄羅斯山區 另派機接200多名乘客

編譯吳日君／7日綜合報導
飛舊金山印航班機因機械故障迫降俄羅斯山區，印航已派另一駕班機前往接載滯留旅客。(圖截取自電視畫面)
飛舊金山印航班機因機械故障迫降俄羅斯山區，印航已派另一駕班機前往接載滯留旅客。(圖截取自電視畫面)

印度航空(Air India)一架從印度德里(Delhi)飛往舊金山航班AI173班機，日前因引擎問題，緊急降落在俄羅斯山區，200多乘客被安置在當地學校臨時庇護所。印航已派另一架替換飛機，自孟買飛往俄羅斯接載滯留旅客，飛舊金山。

飛機乘客、海沃居民喬勒根(Prajwal Chaulagain)在寫給「紀事報」短訊指出，這架載有至少200多名乘客與16名機組員的777飛機航班，降落在俄羅斯山城馬加丹(Magadan Oblast)的索柯爾機場(Sokol Airport)，在當地停留至少12個小時，等待更換飛機，完成飛往舊金山國際機場的旅程。

東灣都柏林居民馬爾維亞(Kunal Malviya)表示，地方當局提供協助，包括交通、床墊與被毯，由於庇護所無法容納所有乘客，有孩子的家庭被移轉到其他地方，可能是旅館。他說，儘管是倉促安排庇護所與免費早餐，至少勝過乘坐故障飛機懸在空中。

印航聲明指出，AI173航班是因引擎出現技術問題，在馬加丹機場緊急降落。公司並向在推特表達擔憂的乘客家庭成員致歉，推文表示，對帶來不便深感遺憾，航空公司正提供客戶所有必要協助。

美國國務院發言人帕特爾(Vedant Patel)6日記者會上表示，印度航空公司已派出第二架飛機前往俄羅斯接載乘客，以便他們可繼續前來舊金山。

印航指出，自印度孟買出發前往俄羅斯的接替班機航班AI195已起飛，將於當地時間周四上午6時30分降落在馬加丹山區，接載乘客繼續完成旅程。

根據喬勒根在社交媒體發送臨時庇護所現場照片，乘客在看起來像是學校體育館地板的床墊休息，旁邊還放置乘客行李箱，桌上有麵包等免費餐點。

印航並開設熱線，提供最新情況。相關人員可致電91-124-264-1427獲知訊息。

俄羅斯 舊金山 印度

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