金山歷史地標卡斯楚劇院 市議會通過翻修計畫

舊金山市議會日前以九比一的投票結果，通過了卡斯楚劇院翻修計畫的決議。圖為劇院內部。(記者李怡／攝影)

舊金山 市議會日前以九比一的投票 結果，通過了卡斯楚劇院（Castro Theatre）翻修計畫的決議。這項計畫將劇院內800個固定座位改為可拆卸座位，並允許靈活的座位安排，以適用於從電影放映到現場音樂會等活動安排。此項決議占據了本次市議會的大部分時間。已通過的決議仍有部分社區民眾反對，包括「拯救卡斯楚劇院」組織。

卡斯楚劇院（Castro Theatre）位於卡斯楚街429號，建於1922年，是舊金山市非常受歡迎的電影院 ，在1976年9月被列為舊金山歷史地標。即使現在卡斯楚劇院的使用率也相當高，如亞洲藝術電影節的開幕和系列活動、國際知名電影的宣傳，以及荷蘭王妃訪舊金山首選社區第一站即是該劇院，可見這一劇院的歷史地位和社區影響力。

據市議會資料，去年APE娛樂公司（Another Planet Entertainment）接管了卡斯楚劇院的管理權。起初的翻修計畫是拆除一樓的所有的800個固定座位，以配合多為站立形式的音樂活動。此翻修計畫引起了社區的爭議和不滿，更有反對人士在市議會聽證會前，在市政府門前抗議。

在考慮社區關注的問題後，APE娛樂公司決定修改翻新計畫，將原本計畫拆除的固定座位改為可拆卸座位，允許靈活的座位安排，適用於從電影放映到現場音樂會等活動。

反對翻修計畫的多元性別族群LGBTQ社區代表彼得利斯（Michael Petrelis）表示，目前大約有五個團體共同成立了「拯救卡斯楚劇院」組織，希望保住劇院原有的樣子：「像卡斯楚具有歷史意義的劇院，在舊金山市已是最後一個。」

彼得說，APE娛樂公司沒有尊重社區人士的觀點和聲音，且沒有與社區進行持續公平的公開對話。他表示，APE娛樂公司過去曾承諾要用1000萬元來升級Bill Graham市政禮堂，但並沒有做到。這也是他們並不信任APE娛樂公司的原因之一。

他希望APE娛樂公司能在劇院內召開公聽會議，與社區討論這一問題，「不管市議會的投票結果如何，保衛卡斯楚劇院座位的戰鬥還沒有結束。」