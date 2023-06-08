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舊金山渡輪5月乘客量達疫前85% WETA看好前景

編譯組／舊金山綜合報導
5月舊金山海灣渡輪表現相當好。（美聯社）
5月舊金山海灣渡輪表現相當好。（美聯社）

舊金山灣區水上緊急運輸局管理局（WETA）日前宣布，5月是舊金山海灣渡輪自2020年2月以來，一些指標最好的一個月。

過去的一個月大約有19萬6000名乘客，乘坐渡輪穿越海灣，是2020年2月總乘客量的85%；乘客量水平是2019年5月水平的71%。該機構表示，這是自2021年實施降低票價和增加服務以來的最高水平。

就上個月的工作日，渡輪平均約為2019年水平的65%，即每天有6640名乘客。該機構表示，過去六周是渡輪自2020年以來的最佳乘客量水平。

「我們預計，由於當地高速公路的擁堵情況不斷惡化，6月的乘客量將再次增加，」WETA的公共訊息官霍爾（Thomas Hall）周四在給「觀察家」的一封電子郵件中寫道。

舊金山灣渡輪的乘客反彈，是在BART、Caltrain和Muni等交通機構努力吸引通勤者，以期乘客的數量與疫情前相同的情況下發生的。

BART今年工作日的最高乘客量達到了新冠疫情前預測的44%，而Caltrain 4月的工作日平均乘客量為四年前同月的27.4%；同時Muni今年4月的工作日乘客量平均約為61%。

霍爾認為，1340萬美元的聯邦新冠疫情救濟基金和區域措施3（Regional Measure 3），即選民在2018年批准的橋梁收費增長，給了WETA關鍵的資金援助。

霍爾說，如果沒有這兩個資金來源，WETA將可能面臨同行運輸機構所說的，可能在未來幾個月危及他們的財政懸崖。

WETA已經做出努力，使其渡輪船隊成為灣區居民可行的旅行選擇。今年3月該機構提議在未來五年內保持在疫情陣痛中，推出的降價過的票價。

在乘客眼中，這些努力正在得到回報。WETA的2022年乘客調查顯示，99%的乘客對服務表示滿意，這是有史以來最高的數字。此外，42%的受訪乘客是新乘客，在疫情之前沒有使用過該服務。

18%的受訪者表示，他們選擇渡輪而不是其他旅行方式的原因是「經濟實惠」，其他還有包括避免停車、避免開車通勤、乘坐品質佳以及在水上感到放鬆。

霍爾說：「口碑是我們新乘客的最佳來源，一旦你嘗試了渡輪通勤，你真的很難讓自己再回到方向盤前，每天早上進入交通地獄。」

疫情 舊金山 灣區

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