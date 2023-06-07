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半夜報警捉賊 屋崙華埠東主分享自保有祕訣

記者張曼琳╱屋崙報導
東主陳先生（左）向在場警員提及兩天前晚間發生的事件，感謝警局的快速反應，得以在現場逮捕嫌犯。（記者張曼琳／攝影）
東主陳先生（左）向在場警員提及兩天前晚間發生的事件，感謝警局的快速反應，得以在現場逮捕嫌犯。（記者張曼琳／攝影）

位於屋崙華埠委士達街（Webster St）「皇帝湯」餐廳，日前遭遇多名劫匪敲碎玻璃門試圖闖入偷竊。東主陳先生當晚在監控中發現後立刻報警，三分鐘內有十幾名警員到場，逮捕兩名嫌犯。

陳先生接受本報採訪表示，能順利協助警方逮捕到嫌犯，是因為他使用較為先進的安保系統，以及他所了解到的撥打911時的技巧。

在屋崙警局與台山社安隊6日聯合巡邏至皇帝湯的店面時，東主陳先生向在場警員提及兩天前發生的事件，感謝警局的快速反應，得以在現場逮捕嫌犯。

陳先生向記者透露，當晚他先是在12時左右接到系統警報，見到有一名行為可疑的人士，靠近店門口觀望，還打碎玻璃，應該是在踩點準備作案。果然在約2小時後，凌晨2時，約三名劫匪手中拿著專業的撬鎖工具，來到店鋪前撬鎖。

陳先生坐在家中，通過手機監控畫面，第一時間見到事件發生，「我即刻打911，告訴警方現在正在有人撬鎖，不給911接線員提問的機會。」陳先生是多個美國以預防犯罪為主題電視節目的忠實觀眾，結合自己汽車被爆竊等大大小小事件的經驗，他對美國報警和司法程序運作有一定的了解。

他表示，在接通911接線員後，第一個問題會問有沒有人在場？「如果有人在，為了確保人的安全，警方會立馬到場」，當事人描述的越急切，並有可能與嫌犯面對面的情況，警方出動的就越迅速。」

當日晚間，警方只用三分鐘就到場，捉住現行犯。「我想嫌犯都不會想警察會這麼快到場」，陳先生透露，在嫌犯闖入店內警報響起後，都沒有想到要逃跑。直到看見街邊警車燈光才跑，被警方當場逮捕。

陳先生表示，報警時最重要的，是要確定嫌犯是否還在現場。如果發現時嫌犯已經跑走，報警沒有作用，還不如直接和保險公司聯絡。他推薦商戶可以多了解現在的監控系統，如果有現成的電路，安裝監控並不貴。在店門前可以安裝帶有雲端功能的監控攝像，就算被偷走了，也可以在系統後台見到是誰偷走的。

他指出，監控錄像可以提供警方關鍵證據，空口無憑」講的再清楚，也很難成為有用的證據或線索。

陳先生還推薦他在Home Depot花30元左右購買的門鎖。這種鎖因特別的設計，常用撬鎖工具很難撬開。另外，他還在門前鐵門門框裡安裝了靜電感應裝置，開啟後只要有人手碰到門框，就會響起警報。

「皇帝湯」餐廳已經在華埠開店七年，陳先生表示，自己是廣州人，想將特有的燉湯文化帶到屋崙華埠。他希望在疫情後，團結社區力量，讓華埠再次興旺。

陳先生在手機上向記者讚是案發時拍攝到的畫面。（記者張曼琳／攝影）
陳先生在手機上向記者讚是案發時拍攝到的畫面。（記者張曼琳／攝影）
陳先生推薦的一款門鎖，因特別的設計，常用的撬鎖工具很難撬開，門鎖前的鐵門框也裝有...
陳先生推薦的一款門鎖，因特別的設計，常用的撬鎖工具很難撬開，門鎖前的鐵門框也裝有靜電感應裝置，在開啟後只要有人手碰到門框，就會響起警報。（記者張曼琳／攝影）
陳先生在門前安裝的監控攝影頭之一。（記者張曼琳／攝影）
陳先生在門前安裝的監控攝影頭之一。（記者張曼琳／攝影）

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