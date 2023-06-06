停還貸款 舊金山兩大飯店聯合廣場希爾頓、Parc 55將撤出

舊金山聯合廣場希爾頓和Parc 55兩大飯店的業主已停止償還貸款，準備放棄舊金山市場。（電視新聞截圖）

媒體報導，舊金山 兩大飯店，聯合廣場希爾頓和Parc 55的業主已停止償還貸款 ，計畫放棄這兩處物業。這是商業資金撤出舊金山市中心的又一例子。

擁有聯合廣場希爾頓和Parc 55的Park Hotels & Resorts公司5日表示，他們去年11月已開始停止償還7億2500萬元的貸款，計畫最終脫手這兩家飯店。Park Hotels & Resorts稱，他們會認真與貸款商合作，找出最有效的解決辦法。

擁有1921間客房的聯合廣場希爾頓是舊金山最大的飯店，擁有1024間客房的Parc 55是第四大，兩家飯店的總客房量占全市飯店客房的9%。兩家飯店未來可能由貸方接管，或出售給新的集團。

Park Hotels & Resorts執行長巴特摩（Thomas Baltimore）發出聲明說：「經過深思熟慮，我們認為，實際減少本集團在舊金山市場的占有率，最能符合本集團股東的利益。我們現在堅信，受到新舊挑戰的影響，舊金山的復甦之路烏雲密布，而且比想像的更長」。

巴特摩提到的挑戰包括破紀錄的30%辦公室空置率、街頭危險情況、上班族返回辦公室的比例低於其他城市、到2027年的會議安排日程比預期弱等。他說，這些挑戰都將對商業和娛樂觀光 需求產生負面影響。

Park Hotels & Resorts表示，舊金山會議2023年到2027年能產生的消費需求，與新冠疫情之前的平均情形相比，將下降40%。

舊金山旅遊局（San Francisco Travel）預測，馬士孔尼中心（Moscone Center）今年舉辦的會議將使用超過67萬個晚上的飯店客房，會略高於2018年的66萬零868晚客房，但遠不及2019年創下的96萬7956晚客房。預計接下來的每一年到2030年，出席會議的人數都不會太多。

Park Hotels & Resorts在放棄飯店後的未來五年內，將節省超過2億元的支出，可發給股東1億5000萬元到1億7500萬元的紅利。該集團業務放棄舊金山市場後，會將業務轉移至成長較快的夏威夷市場。