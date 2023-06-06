威善高參與示威 籲增公共交通預算

約百名舊金山公共交通的倡導者在市政大樓前集會，以模擬葬禮的方式，提醒大眾多個灣區交通機構正在面臨的「財政懸崖」危機。（記者張曼琳╱攝影）

約百名舊金山公共交通倡導者日前在市政大樓前集會，以模擬葬禮的方式，提醒大眾多個灣區交通機構正在面臨的「財政懸崖」危機。

大批示威人士3日下午分別將捷運（BART）、Caltrain通勤火車以及Muni公車的車輛模型放置在用紙板做的「棺材」中，上面還擺著白色鮮花。更有參加示威人士穿著黑白色的正裝，女士頭戴黑紗，出現在市政大樓前，模擬一場主角為公共交通機構的葬禮，以示對公共交通服務的哀悼，希望喚醒公眾對公共交通的重視，並正視如果公共交通的消失的潛在損失，以及對當地經濟的影響。

公交倡導者張連(音譯, Lian Chang ）在發言中呼籲國家提供緊急資金、挽救公共交通服務，以避免各交通機構不得不削減服務。

加州 參議員威善高（Scott Wiener）加入了示威行列，並在場發言。他表示，將為這場財政危機提供解決方法，迎來了在場人士的歡呼。

威善高表示，自己和州議會同事丁右立和斯金納（Nancy Skinner）皆為公共交通的支持者，「我們知道如何解決這個問題」 。威善高說：「未來五年，我們每年需要約10億元，這在州預算 中為絕對可行的。我們將繼續努力，必須完成這項工作。」