兩年5000元 15高中生獲頒卓越獎學金

舊金山市長布里德頒發「卓越之橋」獎學金給15名高中生。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德 (London Breed) 5日與市官員一起慶祝今年的「卓越之橋 」（Bridge to Excellence）獎學金，頒發給來自低收入 背景的15名高中畢業生。獲獎學生每人在兩年內將獲得5000元獎學金，以幫助他們克服上大學時面臨的費用。

「卓越之橋獎學金」自2019年推出，截止到今年，布里德已向76名學生頒發了超過30萬元的獎學金。今年共計收到了168份申請，來自八所高中的15名學生被選中，獲獎學生每人在兩年內將獲得5000元獎學金。獲獎者會於今年秋季進入包括柏克萊加大、洛杉磯加大、舊金山州大和南加州大學等。今年，60%的獎學金獲得者為女性，100%為有色人種學生。

布里德祝賀今年的獎學金獲得者，並讚揚學生們儘管面臨經濟困難，仍決心接受高等教育 。她期待學子們在大學以及將來取得的成就。

根據舊金山聯合學區 (SFUSD) 2021-2022 學年的數據，就讀於舊金山聯合學區約1萬6000名高中生中，有52%的家庭處於社會經濟弱勢地位。獲得獎學金資格為申請人必須是2023年春季畢業的舊金山聯合校區或舊金山特許高中學生，最低累積GPA為3.20。此外，申請人必須證明有重大經濟需求，並且是家中第一個上四年制大學的人。

舊金山市兒童、青年及其家庭部 (DCYF) 執行主任Maria Su 表示，「DCYF 致力於公平和機會，旨在為這些優秀年輕人提供追求夢想所需要的資源」。

今年獎學金獲得者布萊恩特 (Audrey Bryant) 表示，作為來自低收入家庭的第一代大學生，要自行負責他在大學的費用。能獲得的市長獎學金的支持，大大減輕了他的負擔。

獎學金的資金來自市兒童、青少年及其家庭部。此外，市長辦公室與舊金山教育基金會合作，提供行政支持、管理在線申請流程，並向獲獎者發放獎學金。

布里德說，為青年提供實習機會能幫助他們建立通向職場的道路。她講述自己年少時性格較為固執，14歲時幸運地得到進入市長青年就業培訓項目的機會，並在「家庭學校」（The Family School）實習。這份實習工作不僅帶給她一定收入，更讓她相信自己，為自己打開了機會之門。她鼓勵學生參加實習項目，尋找未來的可能。