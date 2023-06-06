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家居護工要電子打卡 華人盼增中文培訓

記者劉先進／屋崙報導
此前，不少華裔護工在參與示威遊行，希望提升時薪。（記者劉先進／攝影）
此前，不少華裔護工在參與示威遊行，希望提升時薪。（記者劉先進／攝影）

從7月1日開始，根據聯邦法律要求，加州非同住的家居護理（IHSS）服務提供者，需通過電子訪問驗證（EVV)。即要利用IHSS EVV Mobil 移動程式，或電子服務網站 (ESP) ，或電話時間表系統 (TTS)，完成「打卡上班」，登進登出。此舉至少影響灣區2萬華裔家居護工和雇主家庭。有華人護工對本報表示，擔心打卡系統難操作，影響收入發放。也希望各界能出台一些中文培訓，讓護工學會如何使用系統。

據悉，包括美國華裔精神健康聯盟（MHACC）在內的一些非營利組織已啟動線上培訓報名，用中文對護工進行培訓。加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）也特意利用中文材料和培訓答疑解惑。

加州此前並未執行電子訪問驗證 (EVV) 系統，一直被聯邦罰款。動輒上億的罰款，讓加州不堪重負。從今年7月1日開始，加州也要求非同住的提供者必須要在服務開始時就登錄，然後在服務結束時要使用，或家居護理 EVV 的移動應程式IHSS EVV Mobil 、或電子服務 (ESP) 或電話時間表系統 (TTS)進行登出。通俗說，護工要利用手機App、網站或電話的方式登進登出，打卡上班。

不同雇主 登進登出不方便

華裔護工曾婉平表示，目前使用電子公式表（ETS）登記護理工時，就頗有挑戰，經常找子女幫忙。但子女有時太忙，並不一定有空。如果再轉換到新的電子登錄系統，害怕太過麻煩，不會使用。最擔憂的是，她有時一天要為兩到三個老人進行家居護理服務，在新系統中，要不斷的針對不同雇主登記登出，頗有不便。

此前，不少華裔護工在參與示威遊行，希望提升時薪。（記者劉先進／攝影）
此前，不少華裔護工在參與示威遊行，希望提升時薪。（記者劉先進／攝影）

家庭護工、加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）理事潘保深說，舊金山、屋崙等地有眾多華裔護工，服務接受者上萬。但卻沒有如何使用新系統的中文培訓。而英文和西語培訓，早在4月份就開始。不少華裔護工在詢問工會，工會也在追問家居護理相關部門。不得已之下，工會只能進行培訓，先將相關英文材料翻譯成中文，對會員進行培訓。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）創始人彭一玲（Elaine Peng）表示，目前，已啟動有關EVV系統的中文培訓，以解燃眉之急，報名詳見二維碼。

據潘保深瞭解，很多華裔護工不了解新規，非常害怕，擔心如果沒有按照規矩打卡，會影響收入。「此前，工會曾和家居護理合作，將紙質工時登記表改成電子的，其中頗多艱難。如今上下班打卡電子化，不是很多人適應。」

另外，華人護工的一個擔心是不喜歡打卡中的定位功能，因為涉及隱私問題。對此，相關規定有折中處理，即規定，如果護工註明是在消費者家中提供服務，則系統將會獲取他們的位置。 如果在周邊社區提供服務（例如：超市雜貨店購物等），系統則不會去獲取位置。加州和聯邦政府所達成的妥協，就是讓系統只會在非同住的提供者在消費者的家中提供服務時，才會去獲取服務的位置。 在成為家居護理服務接收者（即消費者）的評估過程中，該州會獲得或已經獲得接收者的家庭地址，因此不會再跟蹤其他個人的身份數據。

新打卡系統 錯誤可修改

潘保深說，此外，還有護工擔心，是否一定要按時先去家中上班，再去買菜。實際並非如此，護工可以先打卡登記為「社區」選項。比如去買菜，再到護理對象家中。即將啟動的電子EVV訪問驗證系統，打卡錯誤，後面可以修補。出現錯誤也不會處罰。」

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）在內的一些非營利組織，已啟動線上培訓報名，用中...
美國華裔精神健康聯盟（MHACC）在內的一些非營利組織，已啟動線上培訓報名，用中文對護工進行有關EVV系統的培訓。（受訪者供圖）

加州 華裔 華人

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