布里德發起芬太尼危機決議 全美市長支持

全國市長會議正式通過布里德發起的「支持緊急干預應對芬太尼危機」決議。（記者李怡／攝影）

全國市長會議（National Mayors Conference）5日通過由舊金山 市長布里德（London Breed）發起「支持緊急加強聯邦執法和衛生干預措施，以解決芬太尼危機」決議。決議得到了來自全國各地兩黨市長小組的支持。

布里德表示：「在舊金山當地，我們正在全力應對芬太尼露天毒品 交易的挑戰。儘管本地執法機構做出了強有力的努力，但舊金山以及美國各地城市需要更多支持。因為芬太尼的販運和交易是一場國家危機，需要聯邦政府做出強有力的回應」。

決議呼籲拜登 政府立即採取行動、加大對全國各地高級別芬太尼毒販和經銷商的執法和起訴力度。布里德的決議指出，聯邦政府必須加強與地方當局的合作，打擊販毒和交易，並與當地執法部門進行聯合調查，追捕販運者和毒販。

決議還敦促拜登政府大幅增加公共宣傳，即社區和商業區必須遠離任何露天毒品市場，包括向公眾在線和社交媒體銷售毒品。

這項決議與2021年司法部、衛生和公眾服務部以及國家藥物管制政策辦公室制定的政策一致。聯邦眾議院最近通過了HALT法案，將芬太尼永久歸類為聯邦藥物控制法案I類型藥物。該立法現已提交參議院。

最後決議敦促國會和拜登政府通過立法和監管措施，增加系列公共衛生干預措施的機會，包括減少危害服務和藥物濫用障礙治療，以及藥物檢測，以改進對快速流行病的監測和應對。

在過去的一年裡，布里德會見了白宮國家藥物管制政策辦公室和聯邦司法部，包括新任北加州聯邦檢察長。在這些談話中，她請求聯邦政府支持逮捕和起訴毒販，並提供任何其他直接反應和預防策略，以消除街頭危險犯罪和致命的露天毒品交易市場。

全國市長會議是人口在三萬或以上城市的官方無黨派組織。現今全國有1400多個這樣的城市。每個城市都由其民選市長代表參加會議。