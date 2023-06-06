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「缺乏證據」 聖他克拉拉縣地檢處停止調查庫市議會

編譯廖宜怡／綜合報導
聖他克拉拉縣地檢長辦公室以缺乏證據為由，停止對庫比蒂諾市議會涉嫌干預市府人事一事進行調查。（取自臉書）
聖他克拉拉縣地檢長辦公室以缺乏證據為由，停止對庫比蒂諾市議會涉嫌干預市府人事一事進行調查。（取自臉書）

聖他克拉拉縣地檢長辦公室以缺乏證據為由，停止對庫比蒂諾市議會涉嫌干預雇用和解雇市府員工一事進行調查。

地檢長辦公室這項調查是由庫比蒂諾市府經理發出的一份推薦書引起的。調查發現，市議員有干預市府員工招聘的嫌疑。前市長蒲仲辰（Darcy Paul）在調查中被指名道姓，稱他「制定招聘流程、主導雇用和解雇決定」，明顯違反該市法律。

然而，聖他克拉拉縣檢察官蔡斯（John Chase）表示，地檢長辦公室並未發現任何可以證明前任或現任議員去年試圖影響員工雇用或解雇的證據。

對於地檢處決定不再繼續進行調查，蒲仲辰表示欣慰，但對事情發展到這個地步感到不悅。

蒲仲辰說：「我很好奇，當初到底為什麼會有這項推薦。當我審視這件事的政治背景，以及人們如何濫用這一程序以謀取政治利益時，我認為，這是這個新狹隘議會的多數派過去的行為自然發展出來的不幸結果。」

去年12月，聖他克拉拉縣民事大陪審團（Santa Clara County Civil Grand Jury）發現，庫比蒂諾市議「斥責並貶低」員工，並一再干擾他們的工作，導致員工流動率大。一份由該市委託並於本月公布的獨立報告支持大陪審團的結論，認為市議員對員工的雇用和解雇有不當影響。

本月初，市議會投票決定，將所有涉及雇用和解雇決定的指控移交地檢處調查。

前市議員威利（Jon Willey）將圍繞著蒲仲辰、趙良方（Liang Fang Chao）與摩爾（Kitty Moore）的指控，歸因於庫比蒂諾更廣泛的衝突：「這個社區真的虧欠蒲仲辰太多，一些人開始攻擊他，真是太不幸了。」

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