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聖荷西貝律耶沙擬設安全停車場 供無家者使用

記者李榮／聖荷西報導
安全停車場預定地的附近屬工業區塊，有一些資源回收廠。（記者李榮／攝影）
安全停車場預定地的附近屬工業區塊，有一些資源回收廠。（記者李榮／攝影）

聖荷西遊民問題一直是剛上任不久的市長馬漢（Matt Mahan）宣示優先解決的市政議題之一，市府也持續規畫無家者的庇護所，以及安全停放遊民房車（RV）的地方，供無家者使用，協助他們脫離一般的街區。市府正在討論於北聖荷西貝律耶沙地區，打造一座停放無家者車輛的安全停車場（safe parking site）。如果獲得通過，將是聖荷西最大的安全停車場。

為了解決無家者的問題，聖荷西市議會正在討論數個計畫，包括為房車和住在車上的居民提供100多個停車位，以及三個不同的臨時避難所。依照市府估計，這些專案可以增加300個臨時住房。聖荷西市府希望在每一位市議員的選區，都規畫有無家者的小型住宅社區。

依據馬漢的想法，期望能為無家者建造1000個臨時住房。馬漢強調臨時住房的做法很有成效，是聖荷西無家可歸者減少的主要原因。就數字來看，去年聖荷西的無家可歸人口減少了4.7%，也就是500人。

以最新出爐的2023年「Point-in-Time(PIT)」無家可歸者調查，2022年度聖他克拉拉縣以及聖荷西市的無家可歸人數，比起前年都稍微減少。聖他克拉拉縣無家可歸者總數從之前的1萬零28人，稍微減少至9903人，減幅為1.2%。聖荷西市方面，人數則下降幅度則略高，為4.7%。

馬漢認為，聖荷西無家可歸者數量下降速度高於整個聖他克拉拉縣，是因為有了更快速有效的解決方案。

依據市府的規畫，華人眾多的北聖荷西貝律耶沙一處占地6.3畝工業場地，將轉變為停放無家者車輛的安全停車場。該場地是位於貝律耶沙工業區塊，附近的商業為回收廠等。

聖荷西先前已經規畫了一座安全停車場，地點就位於Santa Teresa VTA車站的停車場，經過多次延誤後將於今年夏天開放。依據計畫，北聖荷西貝律耶沙的停車場占地6.3畝，距離貝律耶沙捷運站約一哩，可停放約85個房車（RV）車位、汽車有35個車位。如果獲得批准，它將成為聖荷西第二個安全停車場。

市議會即將對此計畫投票，並討論是否從目前該地段的土地所有權人手上承租10年的土地，做為安全停車場。若獲批准，10年的租金約為1890萬元。另外還要再加上整建費用與相關服務費。

聖荷西市政府官員指出，目前規畫而言，停車場沒有最長停留時間規則。不過，最終目標是還是要將停車場的居民導入永久住房。

依照現在的規畫，住在聖荷西第三與第四選區的「房車居民」（RV residents）可以獲得該停車場的第一優先的入住權。必須要擁有房車才能被准許進入，但入住者也可以選擇同時攜帶汽車。聖荷西目前的統計顯示，聖荷西至少有400人住在房車之中。

聖荷西 遊民 汽車

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